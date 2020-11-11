Налоговики смогут признавать отчетность непредставленной. Закон принят

Налоговики получили право считать сданные налогоплательщиком декларации и расчеты «непредставленными». Такие поправки в часть первую Налогового кодекса были приняты сегодня Госдумой в составе большого законопроекта с очередными изменениями в НК.

Законопроект № 1022670-7 был внесен Правительством, но ко второму чтению в него были внесены многочисленные поправки. Среди них и про непредставленные декларации. Расскажем об этом подробнее.

В статью 80 внесены два новых пункта 41 и 42.

Налоговая декларация (расчет) будет считаться непредставленной, если при проведении камеральной налоговой проверки будет установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств:

установлен факт подписания налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом;

физическое лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени налогоплательщика и подписавшее налоговую декларацию (расчет), дисквалифицировано и срок, на который установлена дисквалификация, не истек ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);

в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния содержатся сведения о дате смерти физического лица, наступившей ранее даты подписания налоговой декларации (расчета) усиленной квалифицированной электронной подписью этого физического лица;

в отношении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени налогоплательщика и подписавшего налоговую декларацию (расчет), в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об указанном лице ранее даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);

организация исключена из ЕГРЮЛ ранее даты представления таким лицом в налоговый орган налоговой декларации (расчета);

в случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия показателей декларации по НДС контрольным соотношениям;

ошибки в расчете по страховым взносам указанные в пункте 7 статьи 431 НК (этот пункт и сейчас действует).

Сейчас непредставленным может признаваться только расчет по страховым взносам.

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Если налоговики признают ваш отчет непредставленным, они должны будут направить уведомление об этом в течение 5 рабочих дней. Но по декларации НДС свои правила — случае, если она будет признана непредставленной, налоговый орган обязан будет направить уведомление по ТКС, не позднее следующего дня. У налогоплательщика будет 5 рабочих дней, чтобы представить новую декларацию НДС, соответсвующую контрольным соотношениям. Если он уложится в эти 5 дней, то нарушения срока сдачи декларации не будет.

Об остальных поправках, которые есть в этом законе, мы расскажем в других материалах.