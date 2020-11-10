Налоговики не видят переплату по взносам. А она есть

Налоговики не видят переплату по взносам. И требуют их уплатить. Дозвониться нереально, а ехать далеко. Что можно сделать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«25-ая налоговая Москва. Пришло требование об уплате страховых взносов за июль. Мы не платили за июль потому что была переплата. В лицевом счете также переплата (всё верно в лицевом счете). Видимо „внутри“ у них там что-то не состыковалось между начислением за июль и переплатой. Дозвониться до налоговой по разным телефонами третий день не могу. По 8-800-222... оператор тоже не может меня с ними соединить — у них постоянно занято. Кто сталкивался? Может просто письмо им написать чтобы зачли долг по требованию в переплату? А где гарантия что инкассо не будет... Съездить лично — не вариант. Далековато».

Вот что пишут в комментариях:

«Заказать акт сверки расчетов с налоговой и им же отправить😏вроде как они сейчас автоматом должны засчитывать но видимо не работает на практике😁».

Пишут, что с актом такое тоже не прокатывает:

«С актом сверки тоже не работает. Делала по нескольким организациям, по разным ифнс. В результате всё равно приходит инкассо».

Кто-то рассказали, как советуют в одной инспекции.

«В одной ИФНС требовали, чтобы на переплату писали заявление о зачёте. Например, переплату за июль перенести за август. Якобы, они заносят по платежным поручениям, где четко указан период, за который уплата. Ну вы поняли смысл: получается переплата за июль и неуплата за август».

Еще советуют заявить о переплате через личный кабинет.

«Отправьте через ЛК заявление на зачёт переплаты в счёт будущих платежей или через ТКС».

Правда, про ТКС пишут, что там все равно звонить придется.

«В моей налоговой рассказали, что все заявления по ТКС разбираются по нужным отделам в течении месяца и все равно нужно звонить и уточнять дошло ли, сделали ли они перезачет».

На требование все равно рекомендуют ответить, в любом случае.

«На требование в любом случае надо ответить, что у вас переплата и приложить акт сверки. И одновременно напишите письмо на зачет. У налоговых такие требования автоматически выставляются. Мне все-таки удавалось дозвониться до налоговой, правда подмосковной и проговорить этот момент, чтобы больше не выставляли требований».

А еще, что странно, почти не упоминают вариант с написанием жалобы. А ведь это работает.

Кстати, о подобной ситуации на «Клерке» недавно уже писали.