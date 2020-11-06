Налоговики не видят уплаченные взносы в своей программе. И требуют погасить недоимку

Компания платит страховые взносы, а налоговики их в своей программе не видят, и требуют оплатить. На все звонки и письма предлагают самим разбираться. Что делать?

Пожаловались в «Красном уголке бухгалтера».

«Ситуация: платим страховые взносы в срок, в платежке указываем период месяц за который идет начисление... На эти выходные прилетело требование по неуплате взносов, звонки ничего не дали — разбирайтесь не с нашим отделом, пишем письма — пришел звонок налоговой: программа не видит отчетный период август 2020, а видит отчетный период 9 месяцев. И удавитесь, но уплаченные вами деньги в начисленные взносы не ложатся, и у вас есть недоимка... Может кто-нибудь объяснит мне, простой русской бабе, как может быть — есть оплата по каждому КБК взносов, и при этом в налоговой по этим же КБК висит долг? В справке о долгах он не отражается — НО ОН ЕСТЬ и пени начисляются! Весь разговор слышал директор по громкой связи и поинтересовался налоговик совсем опупел, когда есть уплата налогов, а они в программу не ложатся и директор сейчас получит блокировку на счет и повторное снятие».

О подобных случаях на «Клерке» писали еще в мае прошлого года. Видимо, проблема осталась.

В комментариях автора поддержали:

«Та же самая история. Все платим вовремя и в срок. Страховые не идут. Налоговая на все говорит: делайте сверку и разбирайтесь сами. У них не легло что-то».

Кто-то выдвинул версию о «рукотворном сбое».

«Видимо рукотворный сбой с целью: „Оплатите еще раз, потом разберёмся!“. Такая же ситуация. Справка по расчётам с бюджетом не показывает уплату, отправленные сканы ПП не меняют картинку, ИФНС упорно не отвечает на звонки».

Эта версия нашла свой отклик, на это пишут:

«У меня ощущение, что они подобными ошибками план сборов доначислений за квартал вытаскивают на нужный уровень. Мне ошибочно доначислили налог в конце августа. Сразу начала бодаться, но в сентябре сняли деньги со счета. И лишь в октябре среагировали на письменные обращения августа и сентября и сумму вернули обратно на счет. Т.е. в одном квартале придумали повод деньги списать, а в другом квартале вернули».

Рекомендуют писать жалобу в вышестоящую инстанция:

«Пишите жалобу в вышестоящую. У нас тоже не легло. Дозвониться было сложно. Что-то могут делать только программисты налоговой. Только после жалобы начали что-то делать».

Кто-то делится своим случаем, когда даже сверку с ИФНС заказали, а те не видят переплату.

«У меня была переплата по взносам, решила зачесть из нее пени. Отослала зачёты в ИФНС. Подождала 10 рабочих дней по НК, написала жалобу. Через 5 рабочих дней ИФНС территориальная ответила отказом по зачётам — „в связи с тем, что переплата не обнаружена“. В тот же день заказываю сверку с ИФНС, получаю ее, переплата есть и я ее ВИЖУ, а ИФНС не видит».

А у кого-то вообще курьезный случай:

«Нам однажды начислили пени на переплату по НДС😁».

На это ответили, что им о наличии переплаты требование присылали

«Нам пришло „Требование о наличии переплаты“».

Завязалась небольшая дискуссия:

«А что требовали? Погасить переплату?!🤣».

По этому поводу написали, что «наверное просили добавки».

Вот что еще пишут, почему такое может быть:

«У нас тоже самое, все оплачено вовремя и тоже требование, в акте-сверки недоимки нет. Мне сказали в налоговой что все в переносе сроков. Сроки оплаты взносов перенесли пострадавшим и у них в программе все легло коряво и они ничего сами не могут с этим сделать, в налоговой посоветовали писать жалобу. А тем, кто не платит взносы на нетрудоспособность и материнство в связи со льготой и при этом возместил из ФСС оплаченные пособия, также прилетели требования».

На это пишут, что «то есть пострадавшие пострадают теперь реально — КАКАЯ забота чиновников». Автор отвечает:

«Вот и я после двух дней непрерывных попыток дозвониться в налоговую и услышав в ответ что не учли вот переносы сроков в программе, долго и громко в истерике смеялась в трубку. Пострадали-будьте добры оплатить) каждый раз одно и тоже».

В общем, «гладко было на бумаге».