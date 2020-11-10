Разрыв госконтракта со стороны заказчика с убытком на 12 млн для исполнителя. Куда жаловаться?

Компания выиграла тендер с крупным заказчиком, но в итоге им намекнули, что она «не угодна». Сотрудников на местах не допускают к работе, оборудование не принимают. В итоге — расторжение и убытки на 12 млн. Кому жаловаться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Организация выиграла тендер на поставку оборудования с монтажом и пуско-наладкой. Выиграли с помощью ФАС. Как оказалось взяли „чужой“ конкурс. Очень прибыльный. Конкурс с Заказчиком ТД РЖД, получатели в разных концах страны ВРК. Так вот, нам открыто было сказано, что мы не угодны. Наше оборудование отказались принимать на местах, просто без обоснований. Наших подрядчиков и сотрудников не допускали на места, весь месяц одни сплошные переписки. Сегодня пришло письмо о расторжении в одностороннем порядке. В итоге убыток более 12 млн. В суд документы поданы, но это все долго и неизвестно. Вопрос: есть ли смысл писать в прокуратуру? Ещё есть банковские гарантии на исполнение на 1.5 млн, могут их вскрыть?».

В комментариях по этому поводу советуют писать и в ФАС и в прокуратуру:

«Вообще-то ничего не мешает написать и туда и туда... Какая разница, кто сильнее?.. Если у Вас всё прозрачно и честно, то поддержка от всех ведомств не помешает. А потом — суд».

Спрашивают, писали ли самому заказчику о такой ситуации:

«А вы письма официальные писали заказчику, что вас не допускают, что заказчик сам срывает приемку оборудования? Без официальных следов трудно доказывать свою правоту».

И еще совет, как нужно оформить все недопуски:

«Все недопуски должны быть заактированы. В принципе, можно сделать акты задним числом (хотя, конечно это и не гуд). Есть такая формулировка: „От подписи отказался“. Если я правильно понял представители контрагента всё равно бы отказались их подписывать... Тогда ещё они должны быть подкреплены объяснительными ответственных лиц, которых собственно и не допускали... Как-то так».

И в завершение:

«Ну вроде как коррупцией попахивает, нет? Кто у нас с ней борется? И еще Борису Титову напишите».

Можно тогда и на Кремлин.ру написать, лишним не будет.