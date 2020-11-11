Налоговики при камералке хотят оборотно-сальдовые ведомости за три года. Думают, что прокатит?

Налоговики при камеральной проверке требуют оборотно-сальдовые ведомости за три года. Это они так в требовании ошиблись, или думают, что прокатит?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«При камеральной проверке налога на прибыль за 9 месяцев 2020г, налоговая требует оборотно-сальдовые ведомости по 60, 62, 76 за период с 01.10.2017-01.10.2020. Намереваемся предоставить за 2020 год. Но сомнения остаются, т к не все суды в пользу налогоплательщика. Как вы думаете, поделитесь».

В комментариях пишут, что налоговики эти требования, похоже, сами не читают:

«Многие требования выставляются по шаблонам. Если запрос за 9 месяцев 2020 г., то его и предоставляла бы. И приписочку, что в требовании опечатка в датах».

Такого же мнения придерживается и другой прокомментировавший:

«Они там этот шаблон и сами то не читают. Одни и те же грамматические ошибки — годами повторяются».

Кто-то спрашивает, на каком основании требуют ОСВ:

«А на каком основании требуют? камералка НП не повод требовать оборотки».

А подытожим мнением, что предоставлять нужно только за проверяемый период:

«Да, согласна с коллегами. Я предоставила бы только проверяемый период».

По крайней мере, можно уточнить у них, не ошиблись ли они часом.

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