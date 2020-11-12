Госдума приняла новые правила взыскания налоговой задолженности с физлиц

Госдума приняла масштабный закон с поправками в Налоговый кодекс. Продолжаем рассказывать, что же в нем есть.

Среди новаций — новые правила взыскания налоговой задолженности с физических лиц (не являющихся ИП). Согласно статье 48 НК налоговая не может обратиться в суд за взысканием налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов пока недоимка не составит 3 тыс. рублей. Это пороговое значение повышено до 10 тыс. рублей. Если же недоимка не растет, то должно пройти три года, и только после этого в течение полугода налоговики могут подать в суд.

Поправка внесена и в статью 70 НК — если сумма недоимки не превышает 3 000 рублей, требование об уплате налога и имеющейся на день его формирования задолженности по пеням и штрафам, относящейся к этой недоимке, должно быть направлено налогоплательщику не позднее одного года со дня выявления недоимки. Сейчас для физлиц сумма равна 500 рублям, а 3000 только для организаций и ИП.