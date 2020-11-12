При покупке квартиры по ДДУ срок владения будут отсчитывать от даты оплаты, а не от даты акта

В случае продажи жилья, приобретенного по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), по договору об участии в ЖСК, договору уступки права требования (по ДДУ) минимальный предельный срок владения таким жильем будет исчисляться с даты полной оплаты стоимости такого жилья в соответствии с соответствующим договором.

Такая норма появится в НК. Соответствующий законопроект № 1022670-7 принят накануне.

То есть теперь срок владения начнет капать с момента расплаты, который иногда очень сильно расходится с моментом подписания акта приемки.

Люди не будут платить НДФЛ при продаже своих квартир в новостройках, если право собственности недавно зарегистрировано в Росреестре, но расчет с застройщиков был произведен давным-давно.