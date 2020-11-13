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Кассация отказала в налоговой реконструкции при расчете налога на прибыль

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил в полном объеме заявление ООО «Сити-Сервис НК» о признании недействительным решения налогового органа о доначислении 7,3 млн рублей налога на прибыль, 6,6 млн рублей налога на добавленную стоимость (НДС), соответствующих пеней и 4,4 млн рублей штрафа.

Как указано в материалах дела, в 2018 году МИФНС № 4 по Кемеровской области провела в отношении ООО «Сити-Сервис НК» (Новокузнецк) выездную проверку уплаты налогов в 2014 – 2016 годах. По итогам проверки налоговики предложили компании уплатить 6,6 млн рублей НДС, 7,3 млн рублей налога на прибыль, соответствующие пени и штраф в 4,4 млн рублей.

Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, куда обратился с жалобой налогоплательщик, оставила решение инспекции без изменения. После чего ООО «Сити-Сервис НК» пошло в суд.

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Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Арбитражный суд Кемеровской области отменил доначисление ООО «Сити-Сервис НК» налога прибыль, соответствующих сумм пеней и штрафа. По мнению суда, МИФНС должна была в рамках ВНП определить действительный размер налоговых обязательств ООО «Сити-Сервис НК».

«Непринятие затрат не соответствует целям налогового контроля и не направлено на установление действительной налоговой обязанности налогоплательщика по налогообложению полученной прибыли», - следует из решения суда.

Седьмой арбитражный апелляционный суд с позицией суда первой инстанции согласился. Суды двух инстанций сослались на положения ст. 54.1, 252 НК РФ, ст. 9 закона «О бухгалтерском учете», а также на разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, данные в постановлении от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
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Позиция налогового органа в кассации

По мнению МИФНС, суды неправильно применили положения п. 2 ст. 54.1 и ст. 252 Налогового кодекса РФ и не применили п. 1 ст. 54.1 НК РФ.

Позиция кассационного суда

Основанием для доначислений стало создание налогоплательщиком фиктивного документооборота с субподрядчиком. Суды подтвердили, что фактически работы по капитальному и текущему ремонту выполнял сам налогоплательщик (подрядчик).

Однако, по мнению кассационного суда, признав формальность документооборота со спорным контрагентом, суды сделали несоответствующий установленным обстоятельствам вывод о правомерности принятых налогоплательщиком расходов по налогу на прибыль организаций.

По мнению Арбитражного суда Западно-Сибирского округа, ссылаясь на позицию Пленума Высшего Арбитражного Суда от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса РФ» по рассматриваемому вопросу, судами сделаны выводы, не соответствующие ими же установленным обстоятельствам.

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Суды первой и апелляционной инстанций установили, что работы (услуги) спорного контрагента реально осуществлены самим налогоплательщиком, а документально подтвержденные расходы были учтены налоговым органом в полном объеме, и лишь расходы по хозяйственным отношениям с ООО «Мирт» (спорным контрагентом-субподрядчиком), не нашедшие своего надлежащего подтверждения, были исключены при расчете налога на прибыль организаций.

«Из этого следует, что Инспекцией определен размер налоговых обязательств налогоплательщика с учетом реального характера сделки и ее действительного экономического смысла, и данные действия соответствуют нормам налогового законодательства», - подчеркнул кассационный суд.

Поэтому АС ЗСО постановил отменить решение АС Кемерововской области в части признания недействительным решения МИФНС о доначислении налога на прибыль, пеней и штрафа по нему.

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Мнение эксперта

По мнению юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Кирилла Снегирёва, в основе комментируемого кейса находится классическая схема с «бумажным НДС». Налоговым органом были представлены доказательства, что выполнение работ осуществлялось налогоплательщиком своими силами. При этом привлечение субподрядчика (проблемного контрагента) не согласовывалось с заказчиком, допуск на режимный объект сотрудникам и технике субподрядчика не предоставлялся. Свидетельскими показаниями работников налогоплательщика также подтверждается вышеуказанное.

В результате налоговый орган установил транзитный характер движения денег на расчётных счетах между налогоплательщиком и субподрядчиками, имеющими одинаковые юридические и IP адреса, в том числе проблемным контрагентом, посредством которого денежные средства налогоплательщика возвращались обратно на счета налогоплательщика, отметил Кирилл Снегирёв. Кроме того, налоговый орган установил наличие необходимых производственных и трудовых ресурсов у налогоплательщика для самостоятельного выполнения подрядных работ.
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«В силу чего налоговый орган пришёл к верному выводу о создании схемы формального документооборота с проблемным контрагентом в целях извлечения необоснованной налоговой выгоды в виде применения налоговых вычетов по НДС», - пояснил юрист.

Однако МИФНС не определила действительный размер налоговых обязательств налогоплательщика при начислении последнему налога на прибыль и соответствующих сумм пени и штрафа, на что обратил внимание суд первой инстанции, поддержанный апелляцией.

«Доказательствами по делу подтверждается, что работы фактически были выполнены, следовательно, налогоплательщик понёс реальные расходы, которые он вправе был учесть при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. При этом суд указал, что налоговым органом не представлено доказательств выполнения всего объёма работ исключительно силами налогоплательщика. Сославшись на пункт 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 и Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 № 2341/12 по делу № А71-13079/2010-А17, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно указали, что реальный размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных налогоплательщиком затрат при исчислении налога на прибыль подлежит определению исходя из рыночных цен, применяемых по аналогичных сделкам, посредством применения расчётного метода. Указанный подход соответствует идее налоговой реконструкции. При этом иной правовой подход влечет искажение реального размера налоговых обязательств по налогу на прибыль», - указал юрист.

К сожалению, отмечает Кирилл Снегирёв, суд кассационной инстанции не согласился с выводами нижестоящих судов, отменив их акты в части удовлетворения требований налогоплательщика, и принял новый судебный акт, в котором отказал налогоплательщику во всех заявленных требованиях.

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«На основе чего можно сделать вывод, что налоговой реконструкции ещё предстоит пройти тернистый путь становления в свете применения статьи 54.1. НК РФ», - подытожил юрист ЮФ «Арбитраж.ру».

Дело № А27-11895/2019.

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