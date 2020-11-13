Кассация отказала в налоговой реконструкции при расчете налога на прибыль

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отклонил в полном объеме заявление ООО «Сити-Сервис НК» о признании недействительным решения налогового органа о доначислении 7,3 млн рублей налога на прибыль, 6,6 млн рублей налога на добавленную стоимость (НДС), соответствующих пеней и 4,4 млн рублей штрафа.

Как указано в материалах дела, в 2018 году МИФНС № 4 по Кемеровской области провела в отношении ООО «Сити-Сервис НК» (Новокузнецк) выездную проверку уплаты налогов в 2014 – 2016 годах. По итогам проверки налоговики предложили компании уплатить 6,6 млн рублей НДС, 7,3 млн рублей налога на прибыль, соответствующие пени и штраф в 4,4 млн рублей.

Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области, куда обратился с жалобой налогоплательщик, оставила решение инспекции без изменения. После чего ООО «Сити-Сервис НК» пошло в суд.

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Позиция судов первой и апелляционной инстанций

Арбитражный суд Кемеровской области отменил доначисление ООО «Сити-Сервис НК» налога прибыль, соответствующих сумм пеней и штрафа. По мнению суда, МИФНС должна была в рамках ВНП определить действительный размер налоговых обязательств ООО «Сити-Сервис НК».

«Непринятие затрат не соответствует целям налогового контроля и не направлено на установление действительной налоговой обязанности налогоплательщика по налогообложению полученной прибыли», - следует из решения суда.

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Седьмой арбитражный апелляционный суд с позицией суда первой инстанции согласился. Суды двух инстанций сослались на положения ст. 54.1, 252 НК РФ, ст. 9 закона «О бухгалтерском учете», а также на разъяснения Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, данные в постановлении от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».