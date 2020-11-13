Как вежливо отказать контрагенту, который просит РСВ, декларацию по НДС, КУДиР?

Контрагенты запрашивают декларацию по НДС, РСВ с отметкой о принятии, Книгу учета доходов и расходов. Как им вежливо отказать и на что можно сослаться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Контрагент в пакете необходимых для заключения договора документов заявил предоставление декларации по НДС, включая книгу покупок и продаж. Знаю, что книги предоставлять не обязаны, но каким текстом корректно на это ответить, чтобы было убедительно, но и портить отношения не хочется. Может быть у кого- то есть образцы таких писем/ответов, поделитесь опытом пожалуйста. Просят ещё и РСВ, а там 3 раздел с паспортными данными и СНИЛС всех сотрудников, причём его отстегнуть не получается. Но все-таки больше волнует книга покупок-продаж».

Вот что пишут в комментариях:

«Я вот точно формулировку не вспомню сейчас, но мы один раз сделали заверенную нотариусом выписку из локального нормативного акта по коммерческой тайне и работе с персональными данными. Что бла-бла-бла, по запросу партнёров предоставляются квитанции об отправке и приёме деклараций, так как остальное содержит коммерческую тайну, а по штату предоставляются среднесписочная и СЗВ-М, из которой удалены (замазаны) персональные данные сотрудников, в связи с тем, что у любого сотрудника есть право подать заявление на отказ от передачи персональных данных третьим лицам».

По РСВ с отметкой о сдаче советуют их распечатать, а затем отсканировать без третьего раздела. Или в программе doPDF конвертировать в PDF и удалить страницы с персональными данными.

Еще пишут, что можно сослаться на коммерческую тайну:

«Перечень поставщиков и заказчиков и товарооборот с ними на нашем предприятии отнесены к коммерческой тайне. За сим предоставить требуемую информацию не можем. Попробуйте на коммерческую тайну сослаться. Не их дело с кем выработаете и книги покупок и продаж к должной осмотрительности, ну, никак не отнесешь. РСВ отксерьте нужные листы и все. Либо через обработку PDF удалите ненужные листы. Есть программки корректировки формата PDF».

И вдогонку советуют программу для обработки PDF:

«PDF2GO — это обработка PDF. Через нее уберете ненужные листы и все синие отметки налоговой при этом останутся. Возможно, другую обработку PDF найдете. Выберите то, что вам удобно».

А кто-то советует вообще только первый лист декларации и сообщение о сдаче предоставить:

«Первый лист декларации, сообщение о сдаче. Остальное коммерческая тайна».