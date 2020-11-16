При продаже москвичами новых квартир, полученных по реновации, учитывается срок владения старой квартирой

Как известно, при продаже квартиры не возникает налогооблагаемого дохода, если она была в собственности более минимального предельного срока владения.

Минфин в письме № 03-04-05/92180 от 21.10.2020 пояснил, как считать этот срок, если продается квартира в Москве, полученная по программе реновации в обмен на другую квартиру в старом доме.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 217.1 НК в случае продажи жилья, предоставленного в собственность взамен освобожденного жилого помещения в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве, при исчислении минимального предельного срока владения продаваемыми жильем в срок нахождения в собственности этого жилья включается срок нахождения в собственности освобожденных жилого помещения.

Это правило применяется к доходам, полученным от продажи жилых помещений, предоставленных в собственность с 01.08.2017 в связи с реализацией программы реновации в Москве.