Почему стоит платить директору хотя бы минимальную зарплату в ООО без сотрудников

У ООО нет сотрудников, директору зарплата не платится. Но деятельность активно ведется, что вызывает вопросы налоговиков по отсутствию зарплат и налогов с них.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Как быть: ООО без сотрудников и без начисления ЗП директору (учредитель и гендир — одно лицо). Форма деятельности — агент, работа за агентское вознаграждение. УСН 6% (на всякий случай). Иногда принимали оплату от клиентов на личную карту директора, снимали эти деньги, вносили на р/с, переводили поставщику. Чек о приходе наличными клиенту пробивали, выдавали. Налоги с вознаграждения уплачены ООО. Цепочку подтвердить сможем.

Но были суммы, переведенные клиентами, которые мы оставляли на этой же карте и не снимали, а замещали наличкой своей, не ООО. Никаких актов или прочих подтверждений этому нет, просто „обмен“.

Налоговая прислала уведомление, что за 2019 год за ООО числится доход, с которого не уплачены страховые и иные взносы. Мы дали пояснение, что наемных сотрудников нет, но налоговая упирается, что доход ООО получен (мы запросили расшифровку по суммам с указанного ими дохода, но пока ответа не получили). Прочли на бух. форумах, что часто налоговая связывает карту директора с фирмой, что это на законных основаниях происходит.

Поэтому и пришли к выводу, что дело в принятии оплаты на карту директора; просчитали за 2019 г. по р/с входящие суммы по эквайрингу, по вознаграждениям, по возвратам от поставщиков, по входящим кредитам за физлиц от банка — сумма меньше, чем запрошена для пояснения налоговой.

Что предпринять в нашем случае? Отчитываться по операциям по карте директора? Как тогда избежать начисления НДФЛ и др. налогов на те суммы, которые мы с карты не снимали (кассовый чек о внесении наличных клиентом есть), но как доказать, что мы свои наличные средства вносили на р/с, а на карте оставляли, чтобы не гонять их туда-сюда? Подтвердить переводы/оплаты/возвраты сможем, деятельность только через р/с ведем».

Вот что по этому поводу ишут в комментариях:

«Может быть имеется в виду, что налоговая считает доходом все поступления на р/счет, а не чисто агентское вознаграждение?🤔».

Авотр на это отвечает:

«Так по суммам не сходится поступление на рс и тот доход, который они нам вменяют».

Автору в ответ пишут:

«Ну есть же КУДиР, там все ходы записаны. У меня УСН 15% „доходы минус расходы“, я ЗП на карту свою отправляла, но писала „выдано под отчет“, т.к. общей платежкой шло, ну и они позвонили, сказали, что доначислят налог по УСН. На мой ответ, что это зарплата и с неё уплачены взносы и НДФЛ, мне сказали привести им письмо с расшифровкой расходов и предоставить КУДиР. Предоставила — отстали вроде.🤗. Но у вас же ещё проще, без расходов🤔. Как вариант, возможно они два раза считают в доходы одни и те же поступления, когда вы чек бьёте и когда та же сумма на р/сч поступает.🤔Такое не может произойти?🤔».

Еще автору советуют устроить директора хотя бы на минимальную зарплату.

«В глазах ФНС и банков раз есть движение по р/с, значит и работает кто-то, а раз начислений нет, то и налогов с ЗП нет. А вот это уже и есть нарушение. Даже платёжку подписать и отправить в банк на исполнение кто-то да должен, а значит есть трудовые отношения за кого налоги в России не хотят платить, вот и до начисляют🤷‍♀️, хорошо если не закроют 😎».

А подытожим вот таким комментарием:

«Не надо думать о плохом и тем более говорить налоговой схему с картой директора. И меньше читать страшные форумы. Скорей всего налоговая видит доход компании, деятельность ведётся, а зарплата не начисляется. Это первый вопрос. Второй вопрос по агентам у налоговой — почему по счету прошло вот столько, а доход показан меньше. При этом суммы могут быть указаны неверно (неучёт возвратов и других сумм или вообще с потолка). Это доказывается договорами с клиентами и договором с контрагентами и отчётами агента. И ещё — в налоговую исполнителю можно позвонить, прикинутся ветошью и спросить: „а что вы имели ввиду, а что нам предоставить?“ Как показывает практика — они объясняют, что они хотят и в чем подозревают или не подозревают».