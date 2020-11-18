Требование от налоговиков в обычном письме, нормально оформить не хотят. Зато грозятся выездной проверкой

Налоговики прислали «троянского коня» — требование в простом письме, где хотят документы по контрагентам, много. Так еще и не хотят оформить требование в соответствии с регламентом, и вообще пугают ВНП. Как дальше с ними выстраивать диалог?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Нужен совет бывалых в части ответа в налоговую. Пришло требование из ИФНС по ст. 93, п. 2 ст. 93.1 о предоставлении документов (информации) за период 2017-2019 года вне рамок налоговой проверки в связи с выявленными фактами ведения финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском и проведением анализа о целесообразности проведения выездной налоговой проверки».

Что требуют налоговики:

«Запрашивают ОСВ, приказы, штатное расписание и тд, а также договоры и все первичные документы по 20 поставщикам за три года. Никаких конкретных сделок не указано».

И самое главное, как это было прислано:

«Ну, а вишенка на торте — требование поступило по ЭДО в виде банального письма с вложением этого требования.

Вопросы следующие от автора поста:

«Правильно ли я понимаю:

Требование о предоставлении документов (информации) должно приходить по ЭДО в виде требования с возможностью подтверждения получения (отправки квитанции в течение 6 дней) согласно утверждённого формата электронного документооборота По п. 2 ст. 93.1 должны быть конкретизированы интересующие сделки По п. 2 ст. 93.1 не могут быть запрошены документы и/или информация о самом налогоплательщике вне рамок налоговой проверки

И вообще, стоит ли отвечать на такое письмо? Если не предоставим документы, чем грозит? Сразу скажу — компания белая и пушистая, занимается производством, много работает на экспорт в ЭАЭС, 0% НДС подтверждает каждый квартал».

Само требование:

Вот что пишут в комментариях:

«1. Проигнорите требование, они будут обязаны на бумаге его прислать. Вы просто оттянете срок. Можно им позвонить и сказать, чтоб отправили как требование. 2. Ну а дальше пишите им ответ с текстом из статьи 93 и просьбой указать сделку:-) PS: даже голову не включают налоговики, что в статье 93 указано. Каждый раз новое что-то».

Автор в ответ пишет, что уже звонила налоговикам. И они не хотят присылать требование по регламенту:

«Сегодня звонила, говорю им, что как-то странно требование пришло. Ответ налоговиков: мы имеем право требования и так отправлять, ну и вообще зачем вам какую-то кнопку подтверждения нажимать 🙈, и если это большой объём для вас, можете по три комплекта первички по каждому контрагенту по каждому кварталу прислать, да и срок предоставления мы вам увеличим. На вопрос, могут ли они все это изложить в новом требовании, которое пришлют согласно регламента, ответ — нет. Плюс если не пришлём документы — оштрафуют. Вот сижу и думаю 🤔, основание для отвественности есть?»

Автору ответили, что налоговики за пределы указанных статей выходят:

«Вышли они за пределы и ст 93, и п 3 ст 93.1 НК. Напишите им в ответ на их запрос, что файл не содержит инфы (пустой), для начала».

Вот более развернутый совет, как стоит поступить:

«Требование подобных документов незаконно, поскольку нет конкретной сделки, а запрашивают все [ну или почти всё] за три года. Это ППА. Ну вам это смотрю и так подтвердили и в самом требовании это было. Ваши действия вижу следующими:

Подготовка отказного письма, с просьбой уточнить требование, а так же просьбой направить новое требование в установленном порядке, конечно ни чего не предоставляем. Никаких штрафов вам выписать не должны [если они там не полоумные, на другом конце провода]; Проанализировать деятельность компании за период указанный в требовании на предмет налоговых рисков и их размеров, тогда вы поймёте, включат вас в план на ВНП или это просто „берут на понт“. Пока всё 😉».

Автор отвечает, что все у себя проверили по налоговым рискам:

«По налоговым рискам вроде всё проверили, доля налогов выше чем в среднем по ОКВЭД, рентабельность тоже, доля вычетов по НДС не более 85% (и это при условии, что у нас ещё есть нулевая ставка».

Автору ответили, что налоговики отбирают для проведения ВНП по каким-то своим критериям:

«Скажу вам большую тайну, на концепцию ФНС с критериями отбора на ВНП налоговики не обращают почти ни какого внимания. Ищите у себя в расходах паршивых овец (сомнительные контрики с отказными дирами или с массовыми дирами или с обнуленной отчётностью за ваши периоды), на это будут смотреть в первую очередь. В ВНП сейчас попадают и те, у кого налоговая нагрузка в разы выше среднеотраслевой. Ведь ФНС России вроде как для всех всё это разрабатывает. И для бизнеса и для налоговых органов, но исполнять это надо только бизнесу. Таковы правила игры. Точнее, никаких правил...».

Автор также хочет попросить у поставщиков, указанных в требовании, прислать декларации по НДС. По этому поводу пишут:

«Это стоит сделать. Запросите у них, если у вам нет, копии уставных и учредительных, под должную осмотрительность, договоры аренды офиса и складов или производств. Чтоб прям по красоте».

И наконец, делятся подобной ситуацией, и тем, что может быть, если требование проигнорировать:

«Вас готовят на комиссию, и потом по результатам могут назначить выездную. Может не отвечать конечно, все выше написанные комментарии справедливы. НО. Обычно если не ответите пойдут запросы по всем контрагентам на встречку, по всем трём годам. Пройдете хорошо комиссию не назначат выездную. Смотрите сами».

Автор спрашивает, что им нужно ответить?

«Чтобы требование прислали по всем правилам? Или документы отправлять по их запросу? Просто если сейчас документы отправим, значит мы признали их требование законным, дальше начнут ещё запрашивать, и так до бесконечности».

В ответ автору написали подробно, как дело было:

«Один раз мы ответили им с вежливым посылом к налоговому кодексу, второй раз ответили так же. Они отстали, через какое-то время пошли запросы по всем , причем абсолютно по все нашим контрагентам , даже по копеечными. Потом пошли уже к нам запросы по конкретным контрагентам. То есть в принципе вы оттяните время для сбора документов. Можете не отправлять, вам ничего не будет. Я просто объясняю суть запроса, ФНС не вдается особо в правильность формулирования запроса. Вы у них на предкомиссии. Если у вас все бело-красиво и пушисто, не парьтесь, контрагенты доки пришлют, потом вы пришлёте, вас вынесут на комиссию и решат что нечего к вам ехать на выезд. Если грехи есть, мой вам совет пока есть время срочно исправляйте».

Коллеги, а что вы думаете по этому поводу?