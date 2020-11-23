Налоговики одной из инспекций сняли видео праздника в честь 30-летия ФНС. А в соцсетях сотрудники рассказывают, что им подарили... тапки с эмблемой ФНС!

Звук, конечно, подкачал:

Что же они так - ни социальной дистанции, ни масок-перчаток?

Комментарии других налоговиков не заставили себя ждать:

А вот комментарии про подарки, кому что подарила «родная» инспекция:

Тапочки однозначно занимают первое место!

А этот креатив от МРИ ФНС № 1 по Забайкальскому краю:

В концентрированном виде собрали видео #30лет челлендж, на «Клерке» об этом недавно писали.

Так вот почему у налоговиков то взносы не видно в программе, то от пострадавших раньше истечения отсрочки налог требуют, а то и вовсе не пойми какие требования прилетают — они к 30-летию готовились, номера репетировали, видео снимали.

Будем надеяться, как они от праздника отойдут, все у них заработает как надо.