Требование от налоговиков по «списку организаций». Это искусственный интеллект рассылает?

Налоговики прислали требование в рассылке, хотят пояснения за 2019 год. Причем, требование не на организацию, а по «списку организаций».

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, пришло требование от ФНС в виде рассылки о предоставлении пояснений за 2019 год. Корректировочная декларация 6-НДФЛ за 2019 год была сдана в июне 2020 года. Требование не на организацию, а „по списку организаций“. Разногласия действительно есть, готова дать пояснения, но разве срок камеральной проверки не истёк? И требование выставлено не на организацию».

А вот само требование:

Вот что в комментариях пишут:

«В связи с отсрочкой и удаленкой некоторые особо правильные организации проверяют позже, во всяком случае мне ссылались на КОВИД. Так что лучше отписаться. Если потом ещё раз потребуют, ну повторите. У меня несколько раз, за один и тот же период, по несколько раз запрашивали, а что делать, дублировать, для психологического спокойствия обеих сторон».

Это, наверное, искусственный интеллект, про который Силуанов рассказывал.