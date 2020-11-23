Искусственный интеллект направляет налоговиков на проверку. Разные требования тоже он рассылает?

Глава Минфина рассказал об использовании в ФНС передовых технологий, которые позволяют определить, когда Службе нужно выходить на проверку.

«Успех Сбербанка, успех налоговой в чем? Инновации. Крутые сервисы, которые построены были на основе последних IT-решений. Искусственный интеллект применяется, что в Сбербанке, что здесь. Налоговая выходит на проверку только тогда, когда искусственный интеллект бунтует и видно, что система управления рисками уже зашкаливает. Только тогда налоговая может выйти на проверку, а так все остальное — онлайн», — сказал он.

Кроме того, он сказал, что главная цель ФНС — создание комфортных условий для налогоплательщиков.

«Налоговая — это система принуждения платить налоги, но главное, чтобы это принуждение было комфортным. Главное, чтобы не было видно. У нас уже есть такие сервисы — самозанятые, вообще не взаимодействуют с налоговой. И поэтому наша сейчас задача — вот эту практику, когда налоговую службу не видно и не чувствуется, но налоги идут, налоги пополняют казну государства, эту функцию надо расширять», — отметил министр.

Примерно то же самое недавно говорил и Егоров, глава ФНС.

А от налоговиков тем временем приходят письма, где требуют образцы подписей, печатей и паспортные данные распорядителей счетиов компаний.