Мошенники используют подменные номера полиции и СК. В связке со звонком из банка

Мошенники научились звонить не только с номеров банков, но и с номеров полиции и Следственного комитета.

Историей поделились в телеграм0канале «Банкста».

«Подменные номера банков это уже вчерашний день, теперь мошенники предпочитают подменные номера полиции и Следственного комитета».

Сначала звонят якобы из банка, причем, на том конце представляются целой службой безопасности. И начинают обрабатывать, мол, на вас кредит хотят оформить, нужно получить необходимые документы и оформить на себя кредит, чтобы отменить ту, «мошенническую».

А после этого звонят уже якобы из полиции с предложением составить заявление. Правда, после согласия подъехать на том конце провода быстро завершили разговор. А при проверке оказалось что человека с такой фамилией, как у звонившего, у них нет.

Будьте бдительны!