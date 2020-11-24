ИП зарегистрирован в 2020 году, через 22 дня закрылся. А налоговики вызывают по декларации за 2019 год

ИП был таковым всего 22 дня в 2020 году. Потом отказался от статуса. Но налоговикам этого хватило, чтобы прислать «письмо счастья» и вызвать на беседу по поводу декларации по УСН за прошлый год.

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП был зарегистрирован 30.06.2020. "Ликвидирован" через 22 дня — 21.07.2020. Сегодгя получаю из ИФНС вот такое письма счастья 👇 Есть большое желание задать очень громко вопрос WTF??? Как думаете забить на это, или все-таки потратить драгоценное время и нервы и посетить налоговую?».

А все потому, что получил человек вот это:

В комментариях советуют написать жалобу.

«Я бы потратила время на написание жалобы на сайте ФНС».

А еще сходить на прием к руководству налоговой:

«Полностью согласна, а ещё параллельно я бы и в налоговую сходила, но на прием к руководству. С вопросом — может они также, не глядя, возврат несуществующей переплаты по налогу какому-нибудь подпишут?».

Кто-то предлагает немного поглумиться над инспекторами.

«Я, наверное, поиздевалась бы над исполнителем и позвонила, чтобы узнать, когда же они получили декларацию за 2019 год и в каком виде: на бумаге или электронно?».

У автора спросили, не ошибся ли он в написании года, когда нулевку по УСН сдавал при закрытии.

«Проверьте чтобы случайно 2019 год не был указан в сданной декларации Если все ок, я бы созвонился с камеральным отделом, это обычно самый оперативный способ узнать, нужно ли что-то делать с этим, или они сами по тому же звонку всё поправят».

А кто-то другим случаем делится, тоже про ИП.

«Ну мне недавно счёт заблокировали у ИП, так как я не сдала декларацию как физ. лицо за 2019. Позвонила — „ааа, ну вы ж ИП, технический сбой, ждите, отправим в банк разблокировку“. Ну подумаешь счёт, был неделю заблочен просто так».

Зато на днях Силуанов рассказал, какие высокие технологии и искусственный интеллект в налоговой работают.