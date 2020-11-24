Хотят внести поправки в ТК, чтобы трудовой договор не маскировали под отношения с самозанятыми

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о необходимости разработки законопроекта о трудовых правах самозанятых граждан.

Он считает необходимым четко разграничить в понимании как правовой системы, так и самих людей труд наемного работника, труд работника по трудовому договору и труд самозанятого лица, в том числе находящегося на дистанционном режиме работы, чтобы избежать злоупотреблений.

«Сейчас есть и не очень хорошие примеры, когда не очень добросовестные работодатели переводят наемных работников, то есть лиц, которые привлечены на основе договора, в статус самозанятых. Выгода от этого для работодателей очевидна — не нужно платить подоходный налог, вносить платежи во внебюджетные социальные фонды, представлять социальные гарантии», — отметил Медведев.

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Он заявил о необходимости интегрирования института самозанятых в российское трудовое законодательство.

Модель самозанятости не предполагает трудовых отношений, однако на законодательном уровне можно описать то, что собой представляет трудовой договор, каким образом он отграничивается от других договоров«, отметил председатель «Единой России».

Это, по его словам, необходимо для ситуаций, когда «последовательно выполняемая работа по сути маскируется под договор подряда, а с точки зрения суда и трудового законодательства трактуется как трудовой договор», передает ИА ТАСС.