Обнаружен удостоверяющий центр в Екатеринбурге, выпускающий «левые» ЭЦП. По ним некто сдает декларации по НДС за компании

За компанию на УСН кто-то сдал декларацию по НДС. Оператор ЭДО сообщил, что электронную подпись выпустил удостоверяющий центр в Екатеринбурге. А там, оказывается, не первый подобный случай.

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«Рассказываю Вам еще одну схему мошенничества с НДС. Сегодня клиенту прилетело требование о предоставлении пояснений по НДС кор.1 за 2 кв. 2020 года по 1 контрагенту 7 счетов-фактур. Клиент на УСН 15%. Декларации по НДС не сдает, такого контрагента у них нет. В налоговой рассказали, что предоставлены декларации по НДС за 2 и 3 кв. 2020, сумма к уплате в бюджет больше 2 млн. ЭЦП по которой сданы декларации оформлена через Такснет. В Такснет сообщили, что электронную подпись на отчетность оформлял Удостоверяющий центр ООО „Солар“ г. Екатеринбург. вот их и ищите. Оператор Такснет разговаривала очень грубо, практически хамила. Нашла в инете этот удостоверяющий центр ссылку выложу в комментарии. На их странице в яндексе одни отзывы о мошенничестве».

Далее дается в комментариях ссылка. А еще в комментариях советуют сразу же писать в полицию и в УФНС.

«Заявление пишите сразу в управление и в полицию».

Еще советуют подать уточненку:

«Написать заявление в налоговую, что декларация подана не вами. Подать уточненку. Написать заяву в полицию».

Насчет уточненки начался спор, как может быть уточненка по НДС, если компания на УСН.

«Какая может быть уточненка по НДС, если фирма на упрощенке? Налоговая должна отменить декларацию. Боюсь, что, если подадут уточненку, то налоговая сама будет привязываться потом чтобы они декларации сдавали по НДС и платили! Один фиг, не знаешь что и как хуже».

Автор пишет, что уточненка должна быть нулевая, как сказал ей инспектор:

«Я разговаривала с инспектором, только уточненка нулевая. И завяление на блокировку екатеринбургской ЭЦП. Решили сначала написать заявление, а уже потом сдать уточненку. Получила выписку из операций с бюджетом, там нет ни одной суммы или записи по НДС. Вообще не понятно».

Автору советуют поступить так:

«Пишите, что клиенту пришло требование, Так и ответьте на него, что мы такие-то, применяем УСН с такого-то года. Данные налогоплательщики не являются плательщиками НДС в силу такого-то. И все».

Еще рекомендуют не через программу, которая без декларации ответ не отправляет, а почтой или ногами в инспекцию.

А еще пишут, что через этоти УЦ еще и по другим фирмам левые ЭП выпускали.

«И у моей фирмы этот оператор ООО „Солар“ из Екб левую ЭЦП выпустил, сдали несколько НДС-ных деклараций».

А кто-то уже заявление на эту контору писали:

«Оо, этот Солар уже много где наследил. Не понятно, почему полиция не реагирует. Заявления мы писали пару месяцев назад».

А вот более развернуто, что могло произойти, и чсто делать:

Внимательно сравните реквизиты в части ИНН и ОГРН. Открывающие ИФНС под гарантийные письма открывают компании — фантомы. Название и адрес тот же, различия в директорах и ИНН. Не исключаю, что то лицо, в адрес которого выставлены бумажные НДС, без ведома Вашего клиента перевела клиента на ОСНО. Скорее всего это так и есть. Посему единственный вариант — написать письмо в территориалку на имя руководителя письмо, приложив копию исходной декларации по УСН, и предложив принять активное участие в решении вопроса и проинформировав Вас о том кто и когда перевел клиента на ОСНО. Скорее всего это было сделано по той же ЭЦП от Солар. Вы сдавали отчетность по УСН за 2020 г. по ЭЦП?

Автор пишет, что за 2020 год УСН еще сдавать рано.

«Спасибо за информацию. УСН за 2020 пока еще рано сдавать, а за 2019 сдавали по ТКС. Директор сегодня был в налоговой, общался с инспектором и написал все необходимые заявления. После этого поехал в Тахнет, написал там заявления и получил от них справки и копии документов. Что получил, пока не видела, еще в дороге».

На это спрашивают у автора, сдавали ли вообще хоть что-то.

«РСВ, хоть что-то...? Суть в следующем — принимали отчетность в ИФНС по одному каналу или по двум? Не исключаю, что отчетность и Вы и мнимые сдавали по Разным каналам. у клиента одно ЭЦП, у мошенника — другое. Вот смысл. А территориальщики это видят. А молчат, потому как сами и сделали. Тогда надо в СБ ИФНС. С Центральным аппаратом».

Автор пишет, что территориальная налоговая и сообщила о том, что «левые» декларации с другого канала сдали.

«Естественно в этом году сдавали отчетность. Так налоговая и сообщила, что сданы 3 декларации с другого канала. Она кроме требования еще два письма отправила на домашний адрес директора. Левую ЭЦП заблокировапли сегодня через налоговую и через Тахнет».

Еще на «Клерке» вчера писали об алгоритме от самих налоговиков, что делать, если на компанию выпустили левую ЭП.