Проезд сотрудников до работы на такси облагается НДФЛ

Сотрудники добираются из дома до работы на такси или арендованных автомобилях. Все это оплачивает работодатель.

Как учитывать такие траты в целях НДФЛ работника и налога на прибыль работодателя разъяснил Минфин в письме № 03-04-06/96911 от 06.11.2020.

В документе отмечается, что в данном случае у сотрудников возникает доход.

Этот доход в виде сумм оплаты организацией стоимости аренды автомобилей или услуг такси, используемых сотрудниками для проезда от места жительства до места работы и обратно, подлежит обложению НДФД.

Что касается налога на прибыль, то в расходах не учитываются затраты на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми или коллективными договорами.

Следовательно, в случае если расходы налогоплательщиком на оплату проезда к месту работы и обратно произведены в силу технологических особенностей производства, а также если такие расходы являются формой системы оплаты труда у данного налогоплательщика, то они могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. В иных случаях расходы на оплату проезда к месту работы и обратно не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.