Одно дело, когда налоговики шлют требования пояснить, почему компания в убыток работает. В пандемию такие требования особо не прекращались. Но в Одинцово Московской области теперь еще и городская администрация этим интересуется. Еще и на некую рабочую группу вызывает по этому вопросу. И грозят включить в план налоговых проверок.

Юрист, управляющий партнер в ООО НПК «Статус» обратился у себя на странице в Facebook к бывшему руководителю УФНС по Владимирской области Сергею Кошелеву.

«Как думаете, скоро домкомы и рабочие коллективы подключат к осуждению зарвавшихся предпринимателей не желающих в период пандемии работать в прибыль? У вас в регионе есть такое? PS: Как думаете, исполнитель по данному письму допущен к налоговой тайне? Так как сумма убытка за 9 месяцев вроде не является публичной информацией?».

📌 Реклама

И вот такое вот письмо от городской администрации:

В комментариях высказали предположение, что это совместно с налоговиками такое делается:

«Одинцово, новаторы. Полагаю, это совместная инициатива с налоговой».

Сергей Кошелев пишет, что у них в регионе еще веселее бывает. В газетах вон рейнинг убыточных предприятий вывесели.

«У нас и веселее бывает 😉. Не важно как, но надо провести работу (видимость) перед областной администрацией😉😂. Творчество на местах всегда примерно так и выглядит 🤷🏼. У нас вот еще рейтинги печатают И пока налогоплательщики будут бояться и отвечать на такие писульки, они будут рождаться🤷🏼🤦🏼😔».

И веди правда, печатают. Наименование компании, уставный капитал, ФИО директора и размер убытков после налогообложения.