«Восстание машин»: программа налоговиков начисляет пени на переплату

Налоговики прислали требование об уплате недоимки по НДФЛ. Причем, там нет недоимки, а есть переплата. При попытке наладить контакт, налоговики говорят, что «они ничего не знают, это так программа делает».

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Прилетело требование из налоговой об уплате недоимки по НДФЛ. Недоимки собственно нет. В требовании приводятся ряд сумм, которые выхвачены хаотично, непонятно каким образом. Разобралась со всеми цифрами, кроме одной. Как её определить, всю голову сломала. Те цифры, которые нашла представляют собой хаотично сформированные суммы по платёжкам, которые оплачены и даже есть в выписке (её я заказала себе в помощь). Что делать, не знаю. Требование выставлял молоденький мальчик, который твердит, что не знает что за цифра, так выдала программа. Дайте пожалуйста совет, как быть и что лелать?».

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В комментариях советуют жалобу на мальчика в управление:

«Жалобу на мальчика напишите в УФНС на действия должностного лица налогового органа».

Автор пишет, что нужно сначала на требование ответить, так как по нему сроки, а потом уже жаловаться. Вот что еще советуют:

«Пишите письмо, что по вашим данным недоимки нет. Прилагайте простейшую табличку с „начислено/выплачено/оплачен НДФЛ“, они, по-моему, сами эту 6-НДФЛ читать не умеют. И проверьте у себя обязательно, что отражено в 6-НДФЛ, могли что-то пропустить или дату неправильно поставить, а у налоговой недоимка светится».

Далее выясняется, что у автора ситуация с переплатой. И вот что на это пишут:

«Нам пару раз на переплату пени они почему то выставляли... Тоже писала такое же письмо, с платежками вместе отправляла... В течение двух недель убрали, но скандал пришлось устроить. Ибо у них ответ один — ничего не знаем, все автоматически».

Еще пишут, что это, возможно, программа у налоговиков обновилась.