Налоговики хотели оштрафовать колледж за невовремя уплаченный НДФЛ на 1,5 млн. А суды снизили штраф до 15 тысяч

Образовательное учреждение просрочило уплату НДФЛ, за что было оштрафовано налоговиками на 1,5 млн рублей. Суд снизил штраф в 100 раз.

Суды установили, что:

«Заинтересованным лицом в ходе камеральной налоговой проверки представленного обществом 29.10.2018 по форме 6-НДФЛ расчета сумм налога на доходы физических лиц за девять месяцев 2018 года (с 30.06.2018 по 28.09.2018) было выявлено нарушение срока перечисления заявителем как налоговым агентом в доход бюджета удержанной у налогоплательщиков суммы налога в размере 7 726 352 руб. (вместо 06.07.2018 уплачен 10.07.2018) и в сумму 1 110 руб. (вместо 06.08.2018 уплачен 20.08.2018), в связи с чем был составлен акт камеральной налоговой проверки от 06.02.2019 № 45327, по итогам рассмотрения которого было принято 29.03.2019 решение № 65441, которым заявитель привлечен к ответственности по статье 123 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 1 545 492 руб».

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Учреждение сначала пожаловалось в УФНС, а после обратилось в суд.

В ходе судебного разбирательства было установлено наличие следующих смягчающих обстоятельств:

нарушение срока было минимальным — 1 рабочий день,

правонарушение совершено впервые,

фактически бюджету не был причинен ущерб, поскольку налог уплачен через 1 день после истечения срока, а за период просрочки уплачены пени,

сумма штрафа в 1,5 млн рублей несоразмерна с суммой ущерба и в 180 раз превышает сумму начисленных и уплаченных пеней.

В итоге, кассация подтвердила правильность решений первой и апелляционной инстанций.

Дело №А40-203159/2019.