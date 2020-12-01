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Хотят бухгалтера на удаленку с требованием появляться на работе. И умеющего пользоваться компьютером

Требуется бухгалтер на удаленку, от которого требуется появляться на работе, умение пользоваться компьютером, сдавать отчетности и ни чего не забывать. Орфография оригинала умышленно сохранена. 

Вакансией поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Очередной шедевр на hh».

вак

В комментариях в первую очередь обратили внимание на «ни чего» и на «отчетности».

А кому-то понравилось требование «появляться на работе».

«Вау какие высокие профессиональные компетенции — появляться на работе! Ну, за такую зарплату может коллектив ГБ просто не желает этого делать!🤣🤣🤣🤣🤣».

Требование об умении пользоваться компьютером вызвало целое обсуждение:

  • «И вишенка на торте — уметь пользоваться компьютером:-). Счеты сломались:-)».
  • «От арифмометра ручка отвалилась:-)».
  • «Просто бумаги нет🤷&zwj;♀️. Считать в столбик негде».
  • «А как же „самолетики“?! Лука Пачоли негодует?».

Еще удивило людей то, что нужно появляться на работе, хотя работа-то — удаленная.

Как после этого работу искать, вопрошают дальше. И опять целое обсуждение (стиль и орфография оригинала умышленно сохранены).

«Как после этого работу искать? И как должно звучать мое резюме?🤣🙈»

  • «Появляюсь регулярно, отчётности здаю😍».
  • «Возможно иногда буду к Вам заходить 🤣Как то так😂»,
  • «С памятью все хорошо! На работу прийду! Отчётности сдавать буду!».
  • «Ни чего не забываю:-)».

А в целом позитивно восприняли. Некоторые даже изъявили желание поработать.

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