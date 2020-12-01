Хотят бухгалтера на удаленку с требованием появляться на работе. И умеющего пользоваться компьютером

Требуется бухгалтер на удаленку, от которого требуется появляться на работе, умение пользоваться компьютером, сдавать отчетности и ни чего не забывать. Орфография оригинала умышленно сохранена.
Вакансией поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Очередной шедевр на hh».
В комментариях в первую очередь обратили внимание на «ни чего» и на «отчетности».
А кому-то понравилось требование «появляться на работе».
«Вау какие высокие профессиональные компетенции — появляться на работе! Ну, за такую зарплату может коллектив ГБ просто не желает этого делать!🤣🤣🤣🤣🤣».
Требование об умении пользоваться компьютером вызвало целое обсуждение:
- «И вишенка на торте — уметь пользоваться компьютером:-). Счеты сломались:-)».
- «От арифмометра ручка отвалилась:-)».
- «Просто бумаги нет🤷‍♀️. Считать в столбик негде».
- «А как же „самолетики“?! Лука Пачоли негодует?».
Еще удивило людей то, что нужно появляться на работе, хотя работа-то — удаленная.
Как после этого работу искать, вопрошают дальше. И опять целое обсуждение (стиль и орфография оригинала умышленно сохранены).
«Как после этого работу искать? И как должно звучать мое резюме?🤣🙈»
- «Появляюсь регулярно, отчётности здаю😍».
- «Возможно иногда буду к Вам заходить 🤣Как то так😂»,
- «С памятью все хорошо! На работу прийду! Отчётности сдавать буду!».
- «Ни чего не забываю:-)».
А в целом позитивно восприняли. Некоторые даже изъявили желание поработать.