Порядок и размер индексации зарплаты работникам. Как правильно это сделать?

Как правильно прописать порядок и размер индексации зарплаты в локальном нормативном акте? И как быть работодателям, которые делают это в первый раз?

Эксперт в трудовых отношениях Юлия Жижерина рассказала на своей странице в Facebook.

«Как правильно определить порядок и размер индексации в локальном нормативном акте? Как правильно провести индексацию работодателям, которые проводят ее впервые?Смотрим судебную практику.



Итак, работодатели внебюджетного сектора проводят индексацию заработной платы в порядке, установленном в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте (ст. 134 ТК РФ). Как правило, порядок индексации прописывается в ПВТР, в Положении об оплате труда.



Исходя из анализа судебной практики, обнаруженной за 2019-2020 гг., суды принимают любой размер и периодичность индексации, прописанный в ЛНА (Определения КС РФ N 913-О-О от 17 июня 2010 года, N 1707-О от 17 июля 2014 года; Решение Куйбышевского районного суда г. Омска от 22.05.2019 по делу № делу № 2-2119/2019).

Величина индексации заработной платы может быть не прописана в самом ЛНА, а определена приказом руководителя организации в каждом конкретном случае отдельно (Решения Советского районного суда г. Брянска от 08.10.2019 по делу № 2а-4225 (2019); Черниговский районный суд Приморского края от 26.09.2019 по делу № 2-477/2019 ~ М-439/2019).



Как правило, работодатели устанавливают ежегодную периодичность индексации, с чем суды соглашаются (Апелляционные определения Московского городского суда от 12.12.2019 по делу № 33-55883/2019; от 18.09.2019 по делу № 33-42982/2019). Однако также имеются примеры, когда суды признавали допустимой периодичность индексации не чаще одного раза в три года (Решение Черниговский районный суд Приморского края от 26.09.2019 по делу № 2-477/2019 ~ М-439/2019) и не реже одного раза в четыре года (Решение Советского районного суда г. Брянска от 08.10.2019 по делу № 2а-4225 (2019)).



Суды признают допустимой оговорку в порядке проведения индексации о том, что при определении возможности и размера индексации заработной платы учитываются финансовые показатели компании (Апелляционные определения Амурского областного суда от 11.12.2019 по делу № 33АП-5160/2019; Московского городского суда от 18.09.2019 по делу № 33-42982/2019; Омского областного суда от 24.07.2019 по делу № 33-4759/2019).



Если на данный момент порядок индексации в компании не установлен, рекомендуем прописать соответствующие условие в ЛНА.



Для проведения индексации, на наш взгляд, необходимо издать приказ об индексации, а также внести соответствующие изменения в штатное расписание и заключить с работниками дополнительные соглашения об изменении размера зарплаты в связи с индексацией».