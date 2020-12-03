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Если вам звонят якобы от РосФинМониторинга — не ведитесь. Он действует через банки

Продолжаются вымогательства у предпринимателей от имени РосФинМониторинга.

Об этом сообщает канал «Тот самый 115-ФЗ».

«Обычно либо звонят с номера 7-495-627-33-97, либо пишут с почты info3@fedsfm.ru . Угрожают блокировкой счета и просят предоставить конфиденциальные документы.

Можете смело посылать таких деятелей далеко и надолго. РосФинМониторинг не имеет полномочий напрямую контактировать с юридическими или физическими лицами. А равно не имеет право блокировать деньги на счете.

Все запросы документов осуществляются через банки или иные подведомственные организации. Блокировка (замораживание) средств производится только после включения в перечень террористов, причем и здесь РосФин сам ничего не решает, а только аккумулирует данные иных ведомств (ФСБ, Прокуратуры и пр.)».

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