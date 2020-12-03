Если вам звонят якобы от РосФинМониторинга — не ведитесь. Он действует через банки

Продолжаются вымогательства у предпринимателей от имени РосФинМониторинга.
Об этом сообщает канал «Тот самый 115-ФЗ».
«Обычно либо звонят с номера
Можете смело посылать таких деятелей далеко и надолго. РосФинМониторинг не имеет полномочий напрямую контактировать с юридическими или физическими лицами. А равно не имеет право блокировать деньги на счете.
Все запросы документов осуществляются через банки или иные подведомственные организации. Блокировка (замораживание) средств производится только после включения в перечень террористов, причем и здесь РосФин сам ничего не решает, а только аккумулирует данные иных ведомств (ФСБ, Прокуратуры и пр.)».