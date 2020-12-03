Новый закон об удаленной работе: комментарии юристов

Накануне Совет Федерации одобрил законопроект о дистанционной работе.

Нововведений много. О них мы подробно писали в материале «Скоро внедрят новые нормы о дистанционной работе: полный обзор законопроекта».

Предлагаем вашему вниманию комментарии по поводу нового закона от юристов из компании BLS.

Эксперты отмечают, что в следующем году эта тема для HR станет самой главной.

Прежде всего, в итоге вводится три формата дистанционки. Кроме постоянного режима, который был в ТК ранее, появятся временная и комбинированная удаленная работа. Но теперь она будет предполагать не только сеть Интернет, но и другие сети связи общего пользования. В ряде случаев могут ввести удаленку без согласия сотрудников. Например, на основании решении органов власти, в случае пандемии и т.д. Для этого надо лишь издать локальный акт. И работник в этом случае также будет считаться дистанционным. В то же время временную удаленку можно установить по соглашению сторон на срок до 6 месяцев, либо чередовать труд в офисе и дома. Наряду с классическими «живыми» подписями можно временно обмениваться электронными документами. Но надо понимать, какими видами электронной подписи их подписывать. Так, усиленная ЭП нужна для трудовых договоров, допсоглашений и договоров о материальной ответственности и т.д. Простая ЭЦП будет достаточной для приказов, объяснений и заявлений, отчетов. Для новых форматов надо определить и режимы рабочего времени. Сделать это можно локальным актом и трудовым договором, или — сотрудником по своему усмотрению. Кстати, время взаимодействия с работодателем тоже считается рабочим временем. А дополнительное право находиться офлайн вне рабочего времени означает, что за нарушение этого права придется платить как за сверхурочную работу. Кроме того, удаленка не будет основанием для снижения зарплаты.

Более того, согласно законопроекту, порядок предоставления отпуска может определяться самим договором либо локальным актом. От этого документа зависит и порядок вызова сотрудника в офис. Причем компания обязана обеспечить людей на удаленке оборудованием, техсредствами и средствами защиты информации. Или же компенсировать им использование личной техники. С другой стороны, компания получит право уволить сотрудника, если он 2 дня не выходит на связь без уважительной причины или сам поменяет местность, если это приведет к невозможности выполнять должностные обязанности.