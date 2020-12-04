Отправили СЗВ-ТД о приеме и выборе бумажной трудовой книжки. Хотя нужно было только о выборе

ПФР отказался принимать СЗВ-ТД, поскольку человека приняли в июне, а бумажную трудовую он выбрал в ноябре. А сообщили впопыхах в ноябре сразу и о приеме и о выборе.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера»

«СЗВ-ТД отправлен в июле о приеме человека на работу. Выбрана им книжка бумажная в ноябре, отправлен отчет, в него внесена строка прием и выбор книжки. Естественно, ошибка. Как теперь сделать запись только о выборе книжки бумажной на этого работника?».

В комментариях советуют:

«Той же датой что и приём, только данные по трудовой книжке. Узнавали в ПФР, и они же сказали так делать, и сказали что штрафовать в этом году никого не будут».

Автор спрашивает:

«А с отрицательным протоколом что делать? Все менять или только по этому сотруднику?»

На вопрос «у вас в отчёте только этот человек или ещё есть кто-то?», автор отвечает, что «ещё есть люди». На это ей пишут:

«Если у вас полностью не принят отчёт (смотрите протокол) там указано, по крайней мере, количество ошибок), то вы формирует и сдаёте полностью новый отчёт. Если указана только одна ошибка (излишне указаны сведения о приеме), то вы формирует новый отчёт, в котором только отменяете эти сведения. Идентификатор строки копируете из с данного отчёта».

У автора отчет не принят. А если бы он был принят, то справедлив был бы такой совет:

«Отчёт же принят? Значит сведения о выборе книжки снова подавать не нужно. А вот запис о приеме нужно отменить. Скопируйте этот отчёт, чтобы идентификатор записи сохранился, поставьте галочку в строке с приёмом в графе „отмена“ (последний столбец), запись о книжке удалите, период исправьте на текущий и отправьте».

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