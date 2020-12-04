С апреля этого года уволили более 8 млн россиян. А приняли на работу 12 млн 230 тыс.

С 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволили более 8 млн россиян. А приняли на работу 12 млн 230 тыс. В Службе занятости всего зарегистрировалось 3 млн 144 тыс. безработных.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками, пишут «ТАСС».

«По данным оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля по 1 декабря 2020 года уволено 12 162,8 тыс. человек, принято на работу 12 230,1 тыс. человек», — говорится в пояснительной записке.

📌 Реклама

В документе отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости составила 3 млн 144 тыс. россиян.

«Предполагаются к увольнению 119 344 работников, находятся в отпусках без сохранения заработной платы 74 818 человек, в простое — 232 155 человек, работает неполный рабочий день 338 031 человек», — следует из пояснительной записки.

В связи с этим, в документе предлагается продлить действие временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками до 31 марта 2021 года.

На «Клерке» недавно писали, что в Минэкономразвития подсчитали, что кредиты для бизнеса по ставке 0% позволили сохранить 1,14 млн рабочих мест.