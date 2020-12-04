Минтруд будет мониторить применение нового закона о дистанционной работе

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Правительство за поддержку законопроекта о дистанционной работе, который приобретает особую актуальность в нынешних реалиях.
Напомним, закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
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«Потребуется своевременный выпуск подзаконных актов, разъяснительных писем. Необходим будет и системный мониторинг его применения», — заявила Матвиенко.
Она попросила Минтруд активно координировать эту работу.