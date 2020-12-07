Как вы составляете график отпусков: опрос

За две недели до начала года всем работодателям предстоит утвердить график отпусков.

При этом уже много лет идут споры о порядке заполнения этого документа. Кто-то указывает там точную дату начала отпуска — конкретное число определенного месяца, кто-то ограничивается лишь указанием месяца, а конкретную дату уже определяют позже по принципу «война план покажет».

Примечательно, что даже Роструд дает на этот счет разные консультации — то точная дата обязательна, то необязательно. В общем, сплошной разброд и шатания.

А как на практике поступают работодатели? Спросим об этом у клерков. Приглашаем вас принять участие в опросе.