Инспекторы, увидев при доходе компании в 9 млн, 6 млн выплаченных в качестве дивидендов и 3 млн в фонде оплаты труда, предлагают налогоплательщику дивидендный доход таковым не считать, и выплатить 30% взносов. Ну, надо же бюджет наполнять.

Юрист, управляющий партнер в ООО НПК «Статус» Игорь Пегов поделился на своей странице в Facebook.

«Как тебе такое, Илон Маск?».

В комментариях предлагают налоговикам посмотреть на то, какие дивиденды выплачивают в Газпроме или Роснефти.

«Последний абзац огонь. „В случае если нарушений не выявлено..“ Предложите им посмотреть на выплаченные дивиденды к примеру Газпромом. Или Роснефтью. Это всего лишь их фантазии. Я бы попросил разъяснений [читать отказал]».

А заодно предлагают учредить антипремию года для подобных «шедевров».

«Это шедевр года. Пора я думаю уже антиПремии вручать особо одаренным. Но что страшно, ведь найдутся те, кто испугается, будут звонить, писать объяснения, прикладывать трудовые договора и ещё много чего... а то еще и уточнят и доплатят».

Идея людям понравилась, ее подхватили, с уточнением, чтобы о ней сам «награжденный» налоговый орган знал:

«А и самом деле, есть же Малина года, по идее консалтерам надо бы учредить такую премию и публично „вручать“, чтобы сам НО об этом знал...».

О юридической антипремии на «Клерке» писали в День юриста.

Кто-то высказал предположение, что налоговики эти 20 работников общества приняли за его же участников.

«Видимо ИФНС рассматривается ситуация, когда эти 20 человек являются одновременно и учредителями этого общества».

Ну, а подытожим фразой, что, видимо, «деньги в бюджете заканчиваются».

Вообще, конечно, подход не радует. Если уже дивиденды предлагают таковыми не признавать, что дальше? Предлагать ИП снятую в карман прибыль как зарплату с соответствующими налогами и взносами признавать?