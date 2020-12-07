Зачем некоторые бухгалтеры подают налоговикам данные, которые те просят по телефону, а не на бумаге?

Бухгалтера в одной компании инспектор по телефону попросила сдать данные, которые в официальном требовании не были запрошены. И та сдала, попросили же.

Пишут в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть у нашей компании дружественная компания на просторах нашей Родины. В четверг прилетает мне письмо от бухгалтера данной компании вопрос, что ей пришло требование от налоговой про восстановление НДС. Я ей ответила и прошу скан требования переслать. А там запрашиваются вычеты по книге покупок, не подтверждённые продавцом. И внимание, предложение инспектора: сдать уточнёнку за 4 кв. 19 и добавить ещё отгрузку от 30.12.19, чтобы сумма декларации не изменилась. И данная дама у меня интересуется: а давайте, так сделаем?! Мало того, что в требовании про восстановление нет ни слова. На мой резонный вопрос: зачем Вы предоставляете не запрашиваемые данные, мне ответили: Инспектор попросила по телефону. Занавес».

Вот что в комментариях пишут:

«Так если вычеты убрать и отгрузку еще добавить, это ж больше будет к уплате:-)».

На что автор отвечает:

«Точно. И ещё 19 годом. В декабре 20».

Кто-то пишет, что налоговики всеми правдами и неправдами будут стараться получить побольше денег с налогоплательщика.

«Я сколько работаю по налоговой позиция у руководства всегда одинаковая, давать только то, что запрашивают и лишней информации не предоставлять. Видимо не все понимают, что при проверках НДСа налоговая заинтересована как можно больше денег с налогоплательщиков получить, вот и придумывают разные истории».

Ну а кто-то делится подобным случаем из своей уже практики.

«У меня была аналогичная ситуация. Предыдущий главбух сдала корректную отчетность. Речь шла о наличии/отсутствии отчества у гражданки Украины в паспорте/СНИЛСА/ИНН и разрешении на работу. Сдала, как в было в СНИЛС — без отчества. Затем, как потом выяснилось, ей позвонили из налоговой и попросили отчество добавить, так как в ИНН отчество есть. Письмо она не затребовала. Подтверждений этому звонку нет. Спустя три года мне прилетело требование подать корректировку, так как теперь в Пенсионном вылезает ошибка. Пришлось заморачиваться. Никогда сама, по звонку, ничего бы исправлять не стала».

Звонок дело такое. Как понять, из налоговой звонили, или из соседнего офиса? Это кстати не только звонков из налоговой касается, а вообще откуда угодно.