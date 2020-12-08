Налоговики вызывают на допрос по телефону. Стоит идти?

Из ИФНС №11 по Санкт-Петербургу звонят по компаниям и вызывают на допрос. То ли конец года, и планы горят, то ли с однодневками борьба. Вот только вызов на бумаге не присылают. Стоит сходить, или пусть вызов присылают?

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«Санкт-Петербург. Из налоговой № 11 по сотовому телефону обзванивают директоров и записывают на ДОПРОС. Ни вызова ( по телефону сообщают, что и по ткс и по почте все отправлено). Ну ладно почта. Допустим БЦ потерял. Но ТКС. При чем вызывают массово. Кто нибудь в курсе, что за новшество? Понятно, что перед Новым годом нужен план, деньги. Но у нас новая компания. Налоговая в глухой обороне. Телефоны не отвечают совсем».

В комментариях вообще усомнились, что это не розыгрыш, поскольку по телефону, без бумажного требования. На это пишут, что это не розыгрыш:

«Это не розыгрыш, а расчёт на тех, кто поведётся и придёт. И таких много, и номиналов, и настоящих. Настоящий просто потратит время. Номинал подпишет Р34001».

Вообще, даже если компания совсем новая, рекомендуют сходить.

«Скорее всего у тех, кто не придёт, появится запись о номинальности гендира. Пусть сходит. Не расстреляют ведь».

На это возражают, что запись скорее появится, если на допрос придет номинал:

«Нет, запись появится, если номинал к ним придёт. Без него запись не сделать, ну только если совсем по беспределу, а это чревато все же».

Кто-то свой случай рассказывает:

«Нас вызвали по ТКС. Познакомиться хотят🤔 По телефону — да, обязательно приходите лично, расскажете чем занимаетесь. PS фирме 26 лет уже... занимаемся все тем же... налоги платим. Вывод — хотят „пощипать“ тех, кто ещё дышит. Ожидаем выездную...».

А кто-то именно в этой 11-й побывал уже:

«Вчера моя коллега была на допросе в 11ой налоговой. Да, борьба с однодневками, показания под протокол».

В общем, если компания белая и пушистая, бояться им нечего. Плзакомиться в ИФНС хотят, и, как кто-то пишет, «конфет к НГ ждут».