Хотят главбуха на две компании, УСН и ОСНО. С присутствием в офисе, за 20 тысяч

Вакансия в Москве, главбух, две компании ОСНО и УСН 6%. С присутствием в офисе, хоть и не полный день. И за все это предлагают... 20 тысяч!

Вакансию обсуждают в «Красном уголке бухгалтера».

«Новая вакансия подоспела. А кому? Налетай! Убиться веником».

На секунду, это Москва.

Это, конечно же, вызвало бурные обсуждения в комментариях:

«7.7. Это зе бест. С 2011 они все хотели свернуть эту программу. Где-то находятся еще динозавры. И ищут бухгалтера».

Кто-то пишет, что больше уборщице платит, чем тут предлагают.

«250 р. в час... Я уборщице платила 500 р. в час. Когда прийдёт пора окна мыть, буду главбуха нанимать».

Кто-то пишет, что «проще пойти маникюр делать, больше заработаешь». А кто-то рассказывает, что у кого маникюр делала — все бывшие главбухи.

«Кстати, все маникюрши к кому ходила, бывшие главбухи. Нарадоваться не могут, что во время сменили работу. Зарабатывают больше, нервы не портят».

Еще предположили, что вакансия архивная вылезла:

«Может, это архивная вакансия как-то вылезла? Размер зарплаты, 7.7, поездки... Двадцатилетней давности?».

К сожалению, это не так, вакансия от 30 ноября 2020 года.

Еще интересуются, «за бутылку нет еще вакансий?». На это отвечают:

«Это слишком дорого!:-) За чебурек! Или как Буратино — три корочки хлеба!:-)».

Ну а напоследок приведем вот такой комментарий:

«Таких вакансий сейчас пруд пруди. 😐 В похожей на эту еще и рекомендательные письма в требованиях».