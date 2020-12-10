Хотят бухгалтера за 50 тыс., Москва. Должен уметь все, до работы 3 км от метро. Налетай!

Хотят в Москве бухгалтера, с огромным перечнем обязанностей. Плюс он же будет кадровиком. А платить за это собираются максимум 50 тысяч. И это не удаленка. Да и место работы — метро Щелковская.

Поделились вакансией в «Красном уголке бухгалтера».

«На меня не ругайтесь, вакансия не моя — прислали на почту. 😕 можете даже не комментировать.

Бухгалтер. Зарплата: от 45000 до 50000 руб.

Обязанности:

Обработка первичных документов по товарно-материальных ценностям (далее ТМЦ) и услугам (сбор, подшивка, сканирование при необходимости).

Проверка оформления входящей первичной документации на соответствие требованиям действующего законодательства.

Ведение регистрации договоров, приказов, выписка доверенностей.

Формирование платежных поручений, работа с клиент-банком.

Ведение кассовой книги, учет операций по кассе.

Ведение учета с подотчетными лицами и составление авансовых отчетов.

Кадровое делопроизводство (65 человек).

в том числе:

Составление, проверка и согласование трудовых договоров, приказов на прием/ увольнение/перевод. Оформление справок по заработной плате для сотрудников. Возмещение расходов из фонда социального страхования. Трудовые книжки.

Внесение актов выполненных работ в 1С по услугам поставщиков (примерно 80 в месяц).

Принятие к учету ТМЦ осуществляет другой бухгалтер. Бухгалтер по данной вакансии осуществляет контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением ТМЦ.

Контроль дебиторской и кредиторской задолженностей по ТМЦ и услугам, в том числе возможно восстановление учета.

Контроль за полнотой и правильностью поступающих первичных документов, в том числе через систему Диадок.

Проведение ежеквартальных сверок с контрагентами.

Проведение хозяйственных операций по расчетам с контрагентами на счетах бухгалтерского учета, в том числе для правильного отражения затрат УСН.

Первичный анализ издержек на предмет принятия их к налоговому учету.

Расчет заработной платы, в том числе:

Учет рабочего времени. Оформление больничных листов (2-3 в месяц). Расчет заработной платы, отпусков, пособий и пр. сбор документов на пособия ФСС. Помощь главному бухгалтеру в подготовке отчетности в фонды и по НДФЛ.

Архивирование документов.

Замещение другого бухгалтера на время отсутствия.

Выполнение поручений главного бухгалтера.

Требования:

Опыт работы: от 5 лет.

знание основ управленческого, бухгалтерского, кадрового учета,

учета заработной платы

опыт работы с первичной документацией,

знание и понимание бухгалтерских проводок знание основ УСН

опыт работы в 1С: Бухгалтерия 8.3 и ЗУП 3.1

ПК: MsOffice, Word, Excel

знание онлайн-кассы будет преимуществом

Приветствуются кандидаты, настроенные на самообразование и поиск ответов на профессиональные вопросы (в том числе с помощью информационно-правовых систем)

Условия:

График: Пятидневка (5/2). Тип работы: На территории работодателя. Адрес (метро): Щелковская.

Два юридических лица на УСН (фитнес, салон, мед. центр), график работы 5/2 с 10 до 18, бесплатный фитнес и услуги салона красоты со скидкой после прохождения испытательного срока. Заработная плата 45000-50000 на руки. Вакансия срочная, рассматриваем кандидатов преимущественно без обязательной отработки на предыдущем месте работы.

Работа в районе метро Щелковская (10 минут на автотранспорте от метро) по адресу: Москва, ул. Алтайская 33/7».

И кстати от метро там еще чуть более 3 км до места работы:

В комментариях сказали, что это — прекрасная вакансия. Если на четверть ставки.

«Прекрасные 1/4 ставки! Можно скопировать? Скоро буду искать себе замену. Работников немного меньше, включая бухгалтеров. А так один в один. И бух я один... одна. А ЗП такая. Ну и рабочий день никто не ограничивает. Если с 9 до 18 5/2 вдруг не успеваешь, работодатель разрешает в выходной доделать».

На это ответили, что можно же еще и по ночам работать:

«А еще же ночи есть. Надеюсь работодатель разрешает вам ночью работать».

Кто-то пишет, что в вакансии забыли про мытье полов написать:

«Забыли ещё мытьё полов в свободное от работы время».

Еще хотят только фитнес из всего, что там написано:

«А можно только фитнес, без всего вот этого?».

А кто-то сомневается, что у бухгалтера останутся после всех обязанностей силы на салон красоты и фитнес, даже на бесплатные.

«Вообще, будет не до фитнеса, даже бесплатного».

А вообще, кто-то только на кадровое делопроизводство тратит больше, чем собирается этот работодатель только по этой вакансии. Причем там людей меньше.

«Мы только за кадровое делопроизводство на 25 человек, это 1 рабочий день в неделю по установленному графику, тратим больше. Не умотается там бух за такую ЗП? Капец. Ещё и от метро тащиться вдаль. Прям беда с зарплатами. Читаю и выпадаю в осадок, как люди вынуждены одни искать людей на эти деньги, другие — такие вакансии всерьез рассматривать».

Кстати о кадрах. С учетом, что чаще всего кадры свешивают на бухгалтера, приходится им уметь и с этим работать.

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