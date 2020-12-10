ЦБ разработал поправки для защиты населения от навязывания банками небанковских услуг

Россиян защитят от навязывания услуг банками небанковских услуг. ЦБ придумал способ.

В этих целях регулятор разработал законопроект, пишут «РБК».

Поправки в законодательство предполагают внедрение так называемых паспортов финансовых продуктов, или ключевых информационных документов (КИД). В них будут кратко раскрываться суть финансового инструмента, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента, а также сведения о возможных комиссиях. Продавец должен будет отдать памятку потребителю до заключения договора.

ЦБ представил концепцию таких паспортов летом и с тех пор обсуждал ее с рынком, об этом писали на «Клерке»..

«Принятие такого закона поможет потребителям лучше понимать особенности и риски разных финансовых продуктов и инструментов, формировать правильные ожидания от тех или иных финансовых операций», — подчеркнул представитель ЦБ.

Законопроект направлен на изменение правил продаж финансовых продуктов не только в банках, но и в страховых компаниях, микрофинансовых организациях (МФО), негосударственных пенсионных фондах (НПФ) или брокерских фирмах,