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Онлайн-ретейлер Wildberries хочет обзавестись своим банком

Wildberries хочет купить банк «Стандарт-кредит», чтобы предложить клиентам и предпринимателям площадки финансовые услуги на базе его лицензии.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на источник, близкий к процессу переговоров.

«Сделка планируется. В ЦБ подана заявка на покупку, ожидается подтверждение», — сказал собеседник издания.

Он также пояснил, что сделка планируется для оказания новых различных финансовых услуг клиентам и предпринимателям ретейлера.

В Wildberries изданию сообщили, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на Wildberries — как для покупателей, так и предпринимателей».

«Конкретную информацию будем готовы представить позднее», — отметил представитель ретейлера.

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