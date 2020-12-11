Онлайн-ретейлер Wildberries хочет обзавестись своим банком

Wildberries хочет купить банк «Стандарт-кредит», чтобы предложить клиентам и предпринимателям площадки финансовые услуги на базе его лицензии.
Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на источник, близкий к процессу переговоров.
«Сделка планируется. В ЦБ подана заявка на покупку, ожидается подтверждение», — сказал собеседник издания.
Он также пояснил, что сделка планируется для оказания новых различных финансовых услуг клиентам и предпринимателям ретейлера.
В Wildberries изданию сообщили, что «рассматривают развитие финансовых сервисов на Wildberries — как для покупателей, так и предпринимателей».
«Конкретную информацию будем готовы представить позднее», — отметил представитель ретейлера.