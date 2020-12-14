В ПФР не видят разницу между трудовым договором и гражданско-правовым? А еще напоминают об электронных трудовых книжках

В ПФР сопоставили СЗВ-ТД и СЗВ-М и обнаружили «мертвые души». Вот только там, видимо, не в курсе, что в одном отчете говорится о работниках по трудовому договору, а во второй добавлены еще и по гражданско-правовому. Опять им пояснительную писать?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«ПФР в удивлении, что при сопоставлении СЗВ-М и СЗВ-ТД обнаружены „мертвые души“? Ничего, что один отчёт только по трудовым договорам, второй по ним и по ГПХ? Ждём новую форму отчетов, а пока пишем пояснительные на пояснительные?».

Вот что в комментариях пишут:

«У нас такой же запрос из ПФ. Ответили, приложили сканы доков».

Кто-то пишет, что в ПФ им сказали, что после НГ еще и налоговая их проверять начнет.

«О, только сегодня писала пояснительную в ПФР по этой теме. Сказали, что с января ещё и налоговая подключится к проверке этих отчётов. Зашибись🥵».

А кто-то просит не удивляться, такие уж там люди работают.

«А чему вы удивляетесь. Круговорот людей в природе. Вчера они бухгалтерами работали, а сегодня в пенсионном. Какие из них бухгалтеры, такие и инспекторы ПФР».

Кто-то еще предлагает работникам ПФР в налоговую обратиться.

«Пишем постоянно, и предлагаем обратиться в налоговую за подтверждением в РСВ-1».

У кого-то подобный случай с трудовыми договорами и гражданско-правовыми.

«Ничего, им норм. У нас тоже запросили пояснения и сканы договоров ГПХ и актов по тем, кто в СЗВ-ТД не отображены, а в СЗВ-М есть».

Кроме прочего, ПФР в очередной раз напоминает о трудовых книжках. А мы напоминаем, что по электронным трудовым книжкам есть замечательный онлайн-курс.

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