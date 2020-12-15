Налоговикам не понравилось, что у компании снизились авансовые платежи по сравнению с прошлым годом. Хотят пояснений или уплату

Налоговики обнаружили, что у ООО на УСН за 10 месяцев 2020 года по сравнению с 2019 годом снизились авансовые платежи. По этому поводу требуют пояснений, или уплаты. А бухгалтер в ступоре, чего им дать-то?.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«По ТКС пришло от ФНС обычное письмо, без требования подтверждения.

„В ходе проведения налогового контроля налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим упрощенную систему налогообложения, установлено снижение поступлений по уплате авансовых платежей за 10 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В соответствии со ст. 31, НК РФ в пятидневный срок со дня получения (вручения) настоящего уведомления представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы ... по данному факту пояснение (с приложением подтверждающих документов), либо уплатить авансовые платежи“.

Плохо понимаю, а какие подтверждающие документы собственно надо предоставить? И что это за требования такие? Может кто сталкивался?».

В комментариях предлагают грамотно обосновать снижение прибыли. На что тут же отвечают:

«Зачем что-то обосновывать? Достаточно просто написать — выручка снизилась из-за пандемии. Точка Это если автор вообще решит отвечать на эту писульку».

А кто-то советуют сослаться на пандемию и прочее:

«Обязательно в письме написать про пандемию, общемировой кризис и про Президента, что он советовал не кошмарить бизнес и до НГ все проверки отменены. Я на весь их бред только так и отвечаю:-)».

А вот более обстоятельный комментарий:

«Каждый день что-то новенькое. Идиотизм. Как в другой реальности живут. Поступления в бюджет резко упали. Им же надо активность демонстрировать. А вы случайно не из пострадавших отраслей будете? Напишите в любом случае, что имели полное право не отвечать, так это не требование, но вы законопослушный налогоплательщик и поясняет , что налогооблагаемый доход снизился вследствие падения деловой активности и снижения выручки в период пандемии. А 4,5 млн. малых предприятий вообще обанкротились за это же время по официальным данным. Ничего им не обещайте только. В смысле увеличения размера платежей».

Кто-то также в недоумении, почему вообще им нужно что-то пояснять:

«Я не понимаю, в честь чего им что-то предоставлять и обосновывать? Это просто письмо, а не требование. Да и не каждое требование предполагает сбор документов. А ст. 31 они любят везде запихивать. Конечно можно написать им ответное письмо, что в стране пандемия, сидим дома, как озолотимся — вы первые узнаете».

А подытожим вот таким комментарием:

«Дайте пояснения и все. Никаких документов. Это по 93 статье с соблюдением формализованного документооборота».