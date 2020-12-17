Пенсии в январе 2021 года увеличат на 6,3 %

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2020 года.

Об этом напоминает ПФР.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит 6044 руб. 48 коп., стоимость одного пенсионного коэффициента — 98 руб. 86 коп.

У каждого пенсионера прибавка носит индивидуальный характер и зависит от размера получаемой пенсии.

ПФР приводит следующий пример:

Страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года составляет 16 437 руб., после индексации она увеличится на 1 035 руб. и составит 17 472 руб.

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Так, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера после индексации составит 17 478 руб. по Москве, 18 225 руб. — по Московской области.

Страховые пенсии в январе будут повышаться в соответствии с введенным в 2019 году механизмом индексации сверх прожиточного минимума. Он обеспечивает прибавку к выплатам и в том случае, если пенсионеру установлена социальная доплата. Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию и другие выплаты, доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам индексации. Таким образом, все неработающие пенсионеры, кому положена индексация, гарантированно получат повышение выплат в январе, пояснили в ПФР.

Добавим, что в ряде случаев прибавка может быть более чем скромной. Почему так происходит, мы рассказывали ранее: