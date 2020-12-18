Вызвали в налоговую. Нужно ли идти с адвокатом?

Представители бизнеса до сих пор думают, что при вызове в налоговую можно и без адвоката сходить. Мол, «сами справимся». Но, к сожалению, это все чаще становится заблуждением.

Налоговый адвокат Вячеслав Василевский поделился на своей странице в Facebook.

«Иногда предприниматели спрашивают меня, зачем адвокат на допросе в налоговой или на опросе в ОЭБ и ПК? Да мы сами справимся. Чего там такого 🤷🏻‍♂️ Тем более вы за нас отвечать не сможете [обидно, да?🤪].

Опыт сегодняшнего дня. Сопровождаю на допрос должностное лицо организации. У контрагента этой организации идёт выездная налоговая проверка. Читая после окончания допроса протокол, обнаружил в нём два написанных вопроса и два ответа. Вопросы эти не задавились, а ответы на них соответственно не звучали. WTF?! [ну по чти 😂] спрашиваю я у инспектора. В ответ какое-то бурчание.

Причём должностное лицо не увидел этого, ознакамливаясь с протоколом. Далее, пытаясь оказать на моего доверителя давление, инспектор говорит, что «этот ваш поставщик точно помойка, а директор отказался от компании».

Путём не быстрых операций в программе контур-фокус, указываю инспектору на, скажем так, не правдивость его суждений относительно отказного опроса руководителя поставщика. Инспектор возразить ничего не смог. Примерно так же были развеяны его суждения о сомнительности ещё одной организации, нашем поставщике. Про переписку с поставщиком было заявлено вообще, что сделана она ради прикрытия. 😂😂🤷🏻‍♂️.

Конечно было сделано замечание, о не допущении давления на свидетеля путём доведения до него ложной [лживой если хотите] информации. Для начала устное.

Помните, налоговый орган приглашает вас не на чай с баранками. Это ваш оппонент в борьбе за денежные знаки и к сожалению так сложилось, что отдельные сотрудники позволяют себе подобные вещи. Поэтому всегда обращайтесь за помощью к налоговым консультантам, юристам и адвокатам, при вашем вызове в налоговые или правоохранительные органы. Это сэкономит ваши нервы и деньги».

В комментариях рассказали примерно такую же историю.

«Вот только сейчас на эту тему был разговор с теми, кто без юриста были на встрече. Одни и те же слова 🙂 тут дело имхо в том, что они и не знают правду или нет они говорят в большинстве случаев, а стандартно отрабатывают стандартную ситуацию, ориентируясь только на ограниченный объём информации, который они получили, например, в связи с разрывом. Детальную проверку никто не делает на этом этапе и делать не будет при таком объеме работы. Намного проще вызвать и, показав определенные вещи, попросить самостоятельно со своими рисками определиться. Что, собственно и делают. Причём кто как может 🙂 кто-то давит, кто-то нет. Цель-то достигается, люди же реально уточняются, причём не всегда бессмысленно, ещё до всяких мероприятий налогового контроля. Поэтому инспектор и не может что-либо сказать, потому что просто не погружён в подробности финансово-хозяйственной деятельности налплата 🤷‍♂️».

И еще одна, там адвоката пытались убедить в том, что он имеет право только слушать:

«На моем последнем клиентском сопровождении налоговая мне усиленно пыталась внушить, что имею право только слушать, в противном случае меня охрана выведет. Пришлось сказать, что в случае воспрепятствования оказанию юридической помощи, клиент тут же сделает заявление с записью в протокол, что был лишен права на помощь, в связи с чем отказывается давать показания. Не без ругани, но согласились, все таки».

А с учетом, что допрашивать могут несколько часов, сменяясь, немудрено что-то в итоговом протоколе самому упустить.