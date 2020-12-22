Как правильно оформить переход с совместительства на основное место работы? Через увольнение?

Сотрудник работал по основной работе и по совместительству. С основной ушел, а с совместительства на том же месте перевелся на основное. У бухгалтера вопрос, как это правильно оформить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Оформление трудовой. Сотрудник принят на работу по внешнему совместительству. Оформлен приказ о приеме на работу, но трудовая находилась по основному месту работы и никаких записей в трудовой не делалось. Далее сотрудник уволился с другого места работы и был оформлен Приказом о кадровом переводе на Основное место работы. Какой приказ указывать в бумажной трудовой?».

В комментариях почти единогласно советуют с совместительства уволить, на основное место работы принять, хоть это и одно и то же место, по сути.

«Более правильно через увольнение и новый приём. Запись в трудовой о совместительстве делается только по желанию работника».

Автор недоумевает, почему нужно работнику с совместительства увольняться, и снова устраиваться как на основное, если должность, по сути, та же.

«Да, но заявление об увольнении сотрудник должен написать добровольно. и смысл писать заявление об увольнении и приеме на одну и ту же должность?».

Автору объясняют, что указанны путь — самы правильный.

«Это самый правильный вариант... Мы очень долго обсуждали этот вопрос с кадрами. Слишком много существенных условий изменяется в трудовом договоре. Одним приказом здесь не отделаться. А смысл в том, что меняется принцип работы».

Автор спрашивает, в чем именно меняется принцип работы.

«А почему меняется смысл работы? Если всё, кроме ОСНОВНОЕ остается прежним (часы, ЗП, должность)?».

Ей отвечают, что сильно меняются условия трудового договора, его проще расторгнуть и заключить новый.

«Нет... Смысл работы может и останется, а вот условия трудового договора меняются, как и гарантии по ТК. Некоторые специалисты допускают изменения существенных условий, путем заключения доп соглашения к ТД. В свое время, когда я изучала вопрос, то пришла к выводу, что однозначно спокойнее через увольнение... В том числе и по причине плохой отработки такого перевода в 1С (как дополнительный фактор)».

Кто-то не заморачивались с увольнением, а просто указали все в трудовой книжке.

«Мы долго изучали этот вопрос по необходимости. В результате провели без увольнения. В трудовой, вроде, написали дату приказа о переводе и „Работа по совместительству стала основной“ (точность не гарантирую)».

По поводу того, какой указывать приказ в трудовой, пишут:

«Текущий. Но в записи в ТК указываю период работы по совместительству и тот приказ. Оба приказа в общем».

Автор спрашивает, как указать приказ, по которому работник трудился по совместительству, задним числом?

«Не очень поняла, получается, что я задним числом указываю приказ? У меня трудовая ведь появляется только в момент второго приказа»

В ответ на это пишут, где именно указать:

«Где у вас запись в ТК, там текущий номер приказа. Далее указываете, что в такой-то промежуток работал по совместительству и указываете тот приказ ( где приказы)»

Кто-то еще пишет, что период работы по внешнему совместительству указывать не нужно, но увольнение с него и прием на новую работу — запись делается.

«Работа по совместительству внешнему в трудовой не отражается. Увольнение по внешнему совместительству и новый прием уже на основное место с записью в трудовую делается».

На это отвечают, что обязанности нет, но так тоже можно.

«Нет такой обязанности. Можно и так, и так. Мы проводим через доп.соглашения о переводе на основное место работы согласно ст. 72 ТК РФ».

А кто-то еще приводит вот такой образец:

А Центр обучения «Клерка» приглашает на онлайн-курс «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов». Со скидкой 30%!

Курс рассчитан на самую широкую аудиторию, не требует специальных знаний. Привязки ко времени и дате нет, учитесь когда вам удобно. По окончанию — сертификат.

Материал курса сделан на основе рекомендаций Роструда, Минтруда, ПФР, налоговиков, ФМС и ФСС. Все на основе правил 2021 года!

Из курса вы узнаете все правила, по которым надо принимать на работу и увольнять сотрудников. И еще, и это важно для работы без штрафов — вы научитесь работе с несовершеннолетними, иностранцами, дистанционными сотрудниками.

Записывайтесь прямо сейчас! Скидка на курс — 30%.

А кроме этого, есть еще и 30% скидка на «Клерк Премиум» до конца декабря!

Кроме этого курса вы получите доступ к 18 онлайн-курсам (некоторые дают сертификат ИПБ России), плюс 127 записей экспресс-семинаров, и несколько инструментов для бухгалтеров.