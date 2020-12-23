Банки не смогут отказывать клиентам в операциях без объяснения причины

Банки не смогут необоснованно отказывать в проведении операций по распоряжениям клиентов. Такие поправки были приняты сегодня Госдумой в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Сейчас отказ в совершении операций по распоряжениям клиентов возможен, например, если банк не получил документы, которые подтверждают добросовестность клиента, либо посчитал ту или иную операцию подозрительной. При этом объяснять причины, по которым заблокирован счёт или отказано в совершении операций по счёту, банк не обязан.

После вступления в силу нового закона отказ от обслуживания и блокировка счёта будут возможны, только если при проведении проверки в соответствии с правилами внутреннего контроля у работников банка возникло обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или финансировании терроризма.

Такое решение будет принимать глава кредитной организации или уполномоченное им лицо. Банк будет обязан представить клиенту, которому отказано в совершении операций по счёту, информацию о времени и причинах принятия решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.