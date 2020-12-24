Налоговики хотят документы по выплатам иностранной организации, хотя у них и так все есть. Так еще и требование не хотят оформить

Под Новый год у налоговиков горят планы, и они рассылают требования, письма всем подряд. Даже тем, у кого и подкопаться-то не к чему. Это как по принципу «прокатит — не прокатит»?
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Конец года — время волшебства. Наслаждаюсь предновогодним творчеством ИФНС. Пришло письмом. Платили просто за услуги, как налоговый агент платили НДС, документы уже подавали по НДС-ным требованиям (экспортеры, возврат НДС и все такое). Вот. Ну разве не чудо? Незамедлительно!».
В комментариях в первую очередь спросили, действует ли тут соглашение об избежании двойного налогообложения.
«Я правильно понимаю, что соглашение об избежании двойного налогообложения тут не действует?».
Автор отвечает, что действует. А на вопрос, чего они хотят тогда, пишет:
«Прибыль. Декларацию по выплатам иностранцам и документы которые у них и так есть».
А вот предположение, что они все-таки могут хотеть:
«Они хотят „Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов“. Его нужно было предоставлять. Ну и соответственно документы по сделкам, справка или свидетельство о том, что ваша иностранная организация является резидентом своей страны и ведет там деятельность. У меня иностранная компания оказывает услуги по перевозке. Я сдаю ежеквартально расчет о выплатах и потом ИФНС каждый раз присылает требование на предоставление документов, на основании которых эти выплаты не облагаются налогом. И я отправляю им св-во резидента, которое ежегодно мне присылает мой перевозчик».
Еще кто-то в шутку пишет, что просто у налоговиков планы горят.
«У них планы горят и премии. А вы!!!🙄».
Автор пишет, что ее уже в этой налоговой лично знают. И все равно пишут такие письма.
«А они меня знают :-) в том то и прикол, ведь знают что не прокатит и все равно шлют эту ересь! Мне просто даже интересно, что сподвигло то выбрать из описания кода только один пункт и всобачить его в письмо. Целиком код звучит гораздо длиннее, он про все работы, услуги и в ТОМ ЧИСЛЕ про ИС. Я потому и ржу :-)»
В ответ пишут, что может студенты на практику в эту налоговую пришли, вот и пишут всякое:
«Ну к ним студенты-практиканты пришли🤷. А они с вами не знакомы».
Автор отвечает, что это маленькая сельская налоговая, все друг друга знают. И она знает, кто именно такое написал:
«Нее я знаю тех, кто писал. Это маленькая сельская налоговая и я обычно с руководством общаюсь. И с конкретным инспектором. Там все фамилии наперечет».
Еще в комментариях писали, что если налоговикам что-то так уж нужно, то почему бы не оформить требование, как полагается, а не писать непонятное письмо.
Кстати, о налоговых требованиях. На «Клерке» недавно прошел Мастер-класс «Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?». И мы дарим вам запись вебинара!
О чем был вебинар:
- Чем отличаются требования о предоставлении документов, информации и пояснений?
- Что, если для дачи пояснений вызывают в налоговый орган? Требования до и во время проверки: основные отличия.
- Когда документы можно не давать, а когда дать нужно?
- Как понять, чего хочет от вас налоговый инспектор?
- Чем отличаются требования по фирмам-однодневкам, дроблению бизнеса и другим основаниям доначислений?
- Ответственность за нарушение процедуры ответа на требование налоговой.
- Когда лучше получить штраф, чем налоговую недоимку?
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