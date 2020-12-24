ПФР рассылает письма с вопросами по работникам, работающих не по трудовому, а по гражданско-правовому договору. А все потому, что не видят разницы из подаваемых отчетов. Перефразируя старую фразу, «не они такие, программа такая».

Негодуют в «Красном уголке бухгалтера».

«Похоже, что у наложников и ПФР совсем крыши снесло. То налоговая всех прессует и подтасовывает декларации. А у меня вот ПФР примотался к одному ГПХашнику. Ну, работал крендель в сентябре, а в октябре уже не работал. Пишет мне ПФР, что внесите изменений в СЗВ-М! ВЫ ПРОПУСТИЛИ РАБОТНИКА ЗА ОКТЯБРЬ!🤦. А по этому работнику еще ТА засада. В октябре он не работал, а вот в ноябре 10 дней поковырялся. Мало этого, ПФР требует, чтобы я по этому ГПХашнику еще и трудовую книжку вела. Пришлось порекомендовать им найти разницу между трудовым договором и ГПХ.🧐».

Вот что в комментариях пишут:

«У меня отличилась налоговая правда не в этом году. Позвонила инспектор и попросила предоставить „платёжный документ по сделке“, я переспросила какой конкретно, удивленный голос пояснила: ну счёт-фактуру конечно... На что я ответила, что данный контрагент не плательщик НДС и счёт-фактуру не предоставляет... На другом конце провода у человека мир перевернулся и земля из плоской стала круглой. А ещё было, когда позвонили в отдел камеральных проверок и спросили кто занимается НДС при импорте. Инспектор уверенным голосом заявляет что НДС при импорте нулевой и ничего делать не надо. Хорошо коллега сидела, которая с ней разговаривала иначе рухнула от неожиданности... Когда инспектора попросили спросить в своем кабинете кто из ее коллег камералит НДС с импорта и кто-то отзывался у нее был шок... Вот так и работаем 🙂».

А у кого-то ПФР присылает список номеров СНИЛС, которых ни у одного из работавших когда-либо в компании сотрудников не было.

«По одной компании ПФР прислал список со СНИЛС. Типа не забудьте сдать СЗВ-ТД. В компании все 4 сотрудника совместители. Кадровых движений за год не было. Как-бы по ним собиралась сдать до 15 февраля. Прикол в том, что это не их номера, с такими СНИЛСами за последние 10 лет не было ни трудовых ни ГПХ. Даже узнавать не буду кто эти люди. Пусть сами в своих базах ковыряются».

В ответ пишут, что им тоже подобное присылали. А ведь это персональные данные.

«Вы хотите сказать, что они вот так запросто прислали вам чужие (!) персональные данные??? У одного моего клиента было похожее несколько лет назад, когда ПФР прислал список ФИО и СНИЛС людей, которые НИКОГДА в той организации НЕ работали... 🙂».

На это ответил, что им только номера СНИЛС прислали.

«Только СНИЛС. Открыла базу посмотрела всех сотрудников за последние 10 лет. С такими номерами нет. Что это было не знаю. Лень перевесила любопытство и в ПФР даже звонить не стала».

А вообще, пишут, что ПФР не видит разницы между договорами в СЗВ-М.

«ПФР не видит в СЗВ-М, договор ГПХ это или трудовой, так что чему вы удивляетесь? Кто-то там тоже программульку написал, сравнивающий несравнимое. И в ПФР не знают, забыли вы подать СЗВ-ТД или просто не должны».

Понятно, что сотрудники ведомства не виноваты. Но постоянно на подобные депеши отвечать тоже ни сил, ни времени, может не хватить.