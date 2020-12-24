Извечный вопрос: сдавать ли СЗВ-ТД на директора, который единственный участник ООО, и больше в этом ООО сотрудников нет.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Надо ли отправлять СЗВ-ТД (отчет до конца года), где нет сотрудников, один директор?».

В комментариях пишут, что в Минфине вновь сказали об отсутствии трудовых отношений в обществе, где единственный участник является директором, а других сотрудников нет.

«Спорный момент. Есть и такая позиция: В отношении руководителя организации, который является ее единственным участником (учредителем), не нужно подавать в ПФР сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД. К такому выводу пришли специалисты Минтруда...».

На это отвечают:

«Ага, такой директор не имеет права ни на пенсионный стаж, ни на больничные, ни на что. Почему он вдруг должен лишаться прав, которые имеют другие трудящиеся граждане? Он сам решает, будет состоять в трудовых отношениях, или нет».

Кто-то пишет, что директор такой же сотрудник, как и прочие.

«Директор такой же сотрудник. Если в течение года не было кадровых мероприятий, указываете выбранный диром способ ведения трудовой книжки и последнюю запись на 01.01.20».

А у кого-то ПФР требует:

«Мне на единственного директора ПФР прислал письмо: сдать по ведению трудовых книжек».

Вот не удивимся, если в разных отделениях ПФР разные мнения на этот счет.