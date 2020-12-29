Для назначения пособия по уходу за вторым ребенком по-прежнему нужны документы на первого ребенка

Недавно Минтруд обновил порядок назначения и выплат детских пособий. Прежний порядок по Приказу МЗСР № 1012н от 23.12.2009 отменяется.

Будет действовать новый по Приказу Минтруда № 668н от 29.09.2020.

Отметим, что в новой версии Порядка сохранилось прежнее условие по документам, необходимым для назначения пособия по уходу за детьми до 1,5 лет.

Если ребенок не первый, то следует также представить свидетельства на рождение предыдущих детей. В случае смерти старших детей — свидетельство о смерти.

Между тем обращаем внимание, что с 1 июня 2020 года в связи с поправками в Федеральный закон № 81-ФЗ минимальный размер пособия больше не зависит от того, какой по счету ребенок — первый или последующий.

С 1 июня 2020 года минимальное пособие по уходу за любым по счету ребенком составляет 6 752 руб.