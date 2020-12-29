ПФР хочет, чтобы ИП снялся с учета как работодатель. Сами проспали?

ПФР присылает ИП с работниками письмо в рассылке, где просит его сняться с учета как работодателя. Вообще, в ПФР сами должны были это сделать, но, видимо, не сделали.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пенсионный фонд шлет рассылку и просит:

„в целях обеспечения единообразного и корректного присвоения кодов категорий страхователей в карточках плательщиков подсистемы „Администрирование страховых взносов“ Управлением проводится работа по снятию с учета в органах Пенсионного фонда Российской Федерации категорий страхователей зарегистрированных в заявительном порядке. В связи с вышеизложенным Вам необходимо в кратчайшие сроки представить в адрес Управления „Заявление о снятии с регистрационного учета в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации страхователя, производящего выплаты физическим лицам“ почтой, либо по ТКС“.

Что это такое и главное зачем? Инспектор позвонила сама, истерически требовала заявление, объяснить не может толком ничего. Кто сталкивался, подскажите...».

В комментариях спросили, не про ИП ли речь идет. Автор пишет, что да, ИП, с наемными работниками. На это отвечают:

«Дело в том, что с 2017 года в ПФР не регистрируют ИП как работодателей. По идее, они должны были сами убрать из своих данных эту регистрацию. Но что-то пошло не так. Вы не обязаны писать какие-либо заявления. Их внутренние проблемы вас не волнуют, пусть дальше бьются в истерике».

Кто-то пишут, что им подобное прислали:

«Мне тоже вчера позвонили, и попросили написать заявление о снятии с регистрационного номера работодателя. Со следующего года в отчетности ПФР нужно указывать рег номер самого предпринимателя».