Сколько стоит «нам просто отчетность сдать»? И стоит ли вообще это делать?

Казалось бы, невинная и недорогая услуга «нам просто отчетность сдать»? А вот и не так. Вернее, не совсем так. Чем рискует бухгалтер, подписываясь на такое, казалось бы, рядовое действие?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Сколько будет стоить сдавать отчётность на ОСНО фирме строительной с годовой выручкой 40млн руб. ? В том числе годовую при том что текущие дела бухгалтерские первичка ведутся фирмой самостоятельно. Требуется сдать только отчетность».

В коммментариях попросили уточнить, просто сдавать отчетность, или составлять и сдавать.

«Сдавать или сделать отчётность и потом сдать её?».

Автор пишет, что «сделать конечно и отправить».

На это ей отвечают, что обычно заказчик хочет, чтобы просто сдавали, но на практике так не бывает.

«Обычно заказчик говорит что учёт в порядке и нужно только сдать. Но на практике так не встречала, особенно в строительных организациях. Один раз проводила эксперимент, сформировала отчетность из того что было в учётной программе и уведомила об ошибках на 5 листах. Подписывать отказались. Хотели, чтобы мы вернули деньги».

Автор спрашивает, «а деньги вы что, заранее берете, авансом?».

Отвечают, что всегда нужно брать аванс, лучше его потом вернубь, если клиент недоволен.

«да всегда. И возвращаем если клиента что-то не устраивает конкретно».

Еще пишут, что стоимость таких работ зависит не от выручки организации, а от того, насколько там все плохо в ведении учета.

«Зависит больше не от выручки, а от размера бардака в бухгалтерском учете фирмы. Ну и от региона, конечно...».

Автор пишет, что регион — Москва, бардак вроде небольшой. На это автору отвечают, что «дьявол кроется в деталях».

«„дьявол“-то как раз в деталях — без предварительного аудита состояния учета на предмет достоверности и т.д. я бы не брал на себя ответственность — а это как раз и бОльшая часть стоимости, а просто нажать кнопку в программе „сформировать отчетность“ и заслать в ФНС — да ничего это не стоит, — бонусом...».

ну нет конечно, нужно все проверить, если не правильно что то сделали исправить , потом уже сформировать отчетность и отправить

Ей отвечают, что это как раз основная часть всей работы.

«Ну так это ж целое дело — год перелопатить от учетной политики и договоров до первички, тем более в строительстве — это уже плюс-минус расценки аудита... Но это если профессионально, а если как говорится „по клиенту“ — на морду лица клиента и ориентироваться, ну, в среднем, месячный оклад главбуха думаю... Опять же вопрос — почему их главбух сам не сдает отчетность или куда и почему он делся...».

А кто-то рассказывает, что как раз подобная ситуация.

«Вот сегодня я опять перед такой же ситуацией. Позвонило два новых клиента ТОЛЬКО сдать отчетность годовую. Так и сказали оплата за сдачу и нечего там смотреть. Отправила думать до 11 января, кто будет свою подпись ставить?».

Далее выясняется, что бухгалтерию там ведет жена директора. На это пишут:

«Вот сразу можно брать денег за весь год. Жена директора — бухгалтер? Радуют меня такие клиенты. Сначала четыре квартала в ус не дуют, а потом приходят и говорят, что там делать нечего, сдайте за копейки... А если честно, то надо спрашивать сколько стоит ведение такой фирмы в месяц и умножать на 12. Вот вам и реальная цена».

Цену за месяц в порядке подработки назвали около 20 тыс. руб.

А еще автору рассказали о возможных рисках работы с таким клиентом.

«За „жабры“ к примеру их если возьмут — так они первым делом ваш телефончик и сольют — „так мол и так — доверились профессионалу, она и делала отчетность, ввела нас в заблуждение, да еще попросила неофициально, а мы дураки и подписали по незнанию“... — замучаетесь адвокатам платить. понятно что я беру крайнюю ситуацию, реальные риски оценивать вам...».

Собственно, нужен ли вообще такой клиент?